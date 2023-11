La NASA fait face à des défis à mesure qu’elle s’aventure plus loin dans l’exploration spatiale

By

Le Bureau de l'Inspecteur général (OIG) de la NASA a récemment publié son rapport annuel pour 2023, mettant en lumière les obstacles qui attendent l'agence spatiale américaine dans son ambitieux voyage dans les profondeurs de l'espace. Tout en reconnaissant les réalisations significatives réalisées par la NASA depuis sa création en 1958, le rapport souligne les problèmes persistants d'escalade des coûts et de longs retards dans les délais qui continuent de nuire à l'agence dans divers programmes, des vols spatiaux aux projets scientifiques majeurs.

Le rapport souligne le retour prévu des humains sur la Lune via le programme Artemis comme une préoccupation majeure. Les coûts associés à l'exploitation du système de lancement spatial Artemis et de la capsule d'équipage Orion posent un formidable défi pour la durabilité du programme et les futurs objectifs d'exploration en équipage de la NASA. Avec un coût estimé à 4.2 milliards de dollars par lancement d'Artemis 1 à Artemis 4, sans compter les 42 milliards de dollars dépensés pour la préparation de ces systèmes, la NASA fait face à une charge financière importante.

Malgré ces défis, des progrès ont été réalisés dans le cadre du programme Artemis. La collecte réussie de données lors du lancement de la fusée SLS et du vol de la capsule Orion lors de la mission Artemis 1 en novembre 2022 reflète les efforts de la NASA pour faire progresser l'exploration spatiale. En outre, l'agence travaille activement à la réduction des coûts des vols lunaires après Artemis 4, au développement de systèmes vitaux tels que les combinaisons spatiales et à l'amélioration de la gestion des missions.

Un autre défi urgent souligné dans le rapport est le retrait imminent de la Station spatiale internationale (ISS) d’ici le début des années 2030. Depuis plus de deux décennies, l’ISS sert de plateforme pour des recherches scientifiques révolutionnaires en microgravité, améliorant considérablement notre compréhension de la santé humaine dans l’espace. Pour maintenir la présence humaine en orbite terrestre basse après l'ISS, la NASA prévoit de collaborer avec des stations spatiales commerciales. Le rapport met toutefois en garde contre l'écart potentiel entre le retrait de l'ISS et la disponibilité de plateformes commerciales.

Le transport vers l’orbite terrestre basse est crucial pour maintenir une présence humaine continue. La collaboration de la NASA avec SpaceX et Axiom Space, ainsi que les accords avec l'agence spatiale russe Roscosmos, sont essentiels pour des options de transport fiables et rentables. Le BIG recommande le développement d’un véhicule de désorbitation de remorqueur spatial pour aider à désorbiter l’ISS en toute sécurité et réduire le risque de contribuer aux débris spatiaux.

La NASA est également confrontée à des défis liés à des infrastructures et des installations obsolètes. Le rapport révèle que près de 83 % des installations de la NASA dépassent leur durée de vie initiale, la majorité étant situées le long de côtes sensibles à l'élévation du niveau de la mer et aux événements météorologiques extrêmes. De plus, la NASA possède plus d’infrastructures que nécessaire pour les missions planifiées, ce qui entraîne des inefficacités.

Alors que la NASA se lance dans le programme Artemis et s’efforce d’explorer plus profondément l’espace, il sera crucial de relever ces défis pour maintenir sa position de leader mondial de la science et de l’exploration spatiales.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que le programme Artémis ?



Le programme Artemis est l'initiative de la NASA visant à ramener des humains sur la Lune et à y établir une présence durable en tirant parti des nouvelles technologies et des partenariats internationaux. Quels sont les défis associés au programme Artemis ?



Les principaux défis comprennent les coûts élevés d'exploitation du système de lancement spatial Artemis et de la capsule d'équipage Orion, le calendrier pour atteindre les objectifs d'exploration en équipage, les problèmes techniques rencontrés lors des missions et la nécessité de réduire les dépenses globales du programme. Que se passera-t-il après le retrait de la Station spatiale internationale (ISS) ?



La NASA prévoit de collaborer avec des stations spatiales commerciales pour maintenir la présence humaine en orbite terrestre basse. Cependant, la transition doit se faire en douceur pour éviter tout écart entre le retrait de l'ISS et la disponibilité des plates-formes commerciales. Comment la NASA s’attaque-t-elle aux infrastructures obsolètes ?



La NASA est confrontée au défi d’une infrastructure obsolète dans ses installations. L'agence doit rénover ou remplacer des installations qui ont dépassé leur durée de vie initiale. De plus, ils prévoient de réduire les infrastructures inutiles pour rationaliser les opérations et augmenter la rentabilité. Que fait-on pour réduire les débris spatiaux ?



L’une des solutions recommandées est le développement d’un véhicule de désorbitation pour remorqueur spatial. Ce véhicule aiderait à désorbiter en toute sécurité des stations spatiales retirées comme l’ISS afin de réduire le risque de contribuer aux débris spatiaux.