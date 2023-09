Les astronautes et cosmonautes reviennent sur Terre après une année passée dans l'espace

By

Un astronaute de la NASA et deux cosmonautes russes ont atterri en toute sécurité sur Terre après avoir passé plus d'un an dans l'espace. Le trio est descendu dans une capsule Soyouz qui a été remplacée à la dernière minute après que leur voyage d'origine ait été endommagé par des débris spatiaux. Ce qui était censé être une mission de 180 jours s'est transformé en un séjour de 371 jours dans l'espace.

L'astronaute américain Frank Rubio a battu le record du plus long vol spatial américain, dépassant ainsi le précédent record établi par Mark Vande Hei. Cependant, la Russie détient toujours le record mondial du vol spatial le plus long, avec une mission d'une durée de 437 jours au milieu des années 1990.

La capsule Soyouz originale a été contrainte de revenir prématurément sur Terre lorsqu'elle a perdu tout son liquide de refroidissement en raison d'une perforation causée par des débris spatiaux. Sans refroidissement adéquat, les composants électroniques et les occupants de la capsule pourraient surchauffer à des niveaux dangereux. La capsule de remplacement a été lancée en février, mais il a fallu près de deux semaines pour que les astronautes de remplacement arrivent.

La descente vers la Terre impliquait des forces gravitationnelles intenses, les astronautes subissant une force de gravité quatre fois supérieure. La capsule Soyouz a atterri dans les steppes arides du Kazakhstan et s'est retrouvée sur le côté. Les équipes de récupération sont rapidement intervenues pour récupérer les astronautes.

Pendant son séjour dans l'espace, Rubio a raté des étapes familiales importantes, notamment en n'étant pas présent aux résultats scolaires de ses enfants. Il a admis que passer une longue période dans l’espace était psychologiquement difficile.

La NASA n'a actuellement pas prévu de missions d'une durée d'un an, Rubio pourrait donc conserver son record pour le moment. Cette mission a marqué le premier vol spatial de Rubio et de ses homologues cosmonautes russes. Ils ont parcouru un total de 253 millions de kilomètres et fait près de 6,000 XNUMX fois le tour de la Terre depuis leur lancement depuis le Kazakhstan en septembre dernier.

