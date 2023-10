L'évolution des atténuateurs montés sur camion : des tests de collision à une sécurité améliorée

By

Les atténuateurs montés sur camion (TMA) sont devenus monnaie courante sur les autoroutes, offrant une couche de protection vitale aux travailleurs dans les zones de construction. Bien que ces appareils soient monnaie courante aujourd'hui, leurs origines remontent au début des années 1980, lorsque le Département des Transports de Californie (Caltrans) s'est lancé dans un ambitieux projet de crash tests visant à affiner la conception des TMA.

Considérés à l’origine comme un concept novateur, les TMA sont de grandes caisses fixées au châssis arrière des camions. Leur objectif est d'absorber l'impact d'une collision et d'atténuer la force exercée à la fois sur le véhicule et sur les travailleurs dans la zone de construction. En 1982, Caltrans a produit un film documentant ses crash tests, qui ont abouti au développement de conceptions efficaces de TMA.

Les crash tests de Caltrans ont impliqué 18 voitures différentes de différentes marques et modèles, ainsi qu'un camion-benne maltraité. Les premiers accidents sans atténuateur ont démontré les conséquences dévastatrices, notamment pour les voitures des années 1970. Un mannequin de crash test, nommé de manière créative « Willie Makeit », a également participé aux expériences.

Au lieu de s'appuyer sur des unités TMA commerciales, Caltrans a testé ses propres conceptions basées sur un matériau appelé Hexcell, un nid d'abeilles en aluminium. Remarquablement, l’aluminium contenu dans Hexcell n’a qu’une épaisseur de 7/10,000 XNUMXème de pouce, ce qui équivaut à l’épaisseur d’une feuille d’aluminium de cuisine standard. Malgré leur finesse, les atténuateurs basés sur Hexcell ont présenté des performances exceptionnelles lors des tests.

Caltrans a expérimenté diverses conceptions, pour finalement se contenter d'un agencement de blocs Hexcell de plus en plus grands pour décélérer doucement le véhicule entrant. Ils ont soumis chaque conception à des tests rigoureux sur des modèles de voitures de grande et petite taille. Les tests ont été menés sur une étendue d'asphalte sans nécessiter un laboratoire d'accidents élaboré, mettant en avant une approche pratique et DIY.

Grâce à ces crash tests, Caltrans a démontré l’efficacité des TMA pour améliorer la sécurité des travailleurs. Les vitesses d'impact ont été soigneusement contrôlées, avec des tests réussis garantissant des vitesses inférieures à 27 mph (43 km/h), ce qui équivaut à sauter d'un immeuble de trois étages. Cet engagement envers la sécurité et l’innovation a contribué à des progrès significatifs en matière de survie aux accidents de véhicules automobiles depuis les années 1980.

Aujourd'hui, les TMA continuent d'évoluer, intégrant des fonctionnalités et des technologies supplémentaires pour améliorer la sécurité des travailleurs et des automobilistes. Grâce au dévouement d'organisations comme Caltrans, les zones de construction sont désormais mieux équipées pour protéger les personnes sur la route et lutter contre les lois impitoyables de la physique.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Qu'est-ce qu'un atténuateur monté sur camion (TMA) ?

Un TMA est un dispositif fixé à l’arrière d’un camion dans les zones de travaux routiers. Son objectif est d'absorber l'impact d'une collision et de protéger à la fois le véhicule et les travailleurs dans la zone de construction.

2. Comment fonctionnent les atténuateurs montés sur camion ?

Les TMA sont généralement constitués de grandes boîtes fixées au châssis arrière du camion. Ils sont conçus pour ralentir et amortir l’impact d’un véhicule les heurtant, minimisant ainsi la force exercée sur les deux véhicules impliqués.

3. Quel matériau est utilisé dans les atténuateurs montés sur camion ?

L’Hexcell, un nid d’abeilles en aluminium, est un matériau couramment utilisé dans les TMA. Ce matériau est incroyablement fin, avec une épaisseur d’environ 7/10,000 XNUMXème de pouce.

4. Comment les atténuateurs montés sur camion sont-ils testés en cas de collision ?

Les crash tests impliquent la simulation de collisions pour évaluer et affiner les conceptions des TMA. Des mannequins de crash test, divers modèles de voitures et d'autres équipements de mesure sont utilisés pour évaluer les performances des atténuateurs dans différents scénarios et vitesses d'impact.

5. Comment les atténuateurs montés sur camion ont-ils amélioré la sécurité ?

Les atténuateurs montés sur camion ont considérablement amélioré la sécurité dans les zones de construction en absorbant les impacts de collision et en réduisant la force exercée sur les véhicules et les travailleurs. Leur évolution et les progrès de leur conception ont contribué à améliorer la capacité de survie en cas d'accidents de la route.