Des améliorations sont nécessaires pour les tests de commotion cérébrale des jours de match de l'AFL, disent les neurologues

D'éminents neurologues et un ancien joueur de l'AFL ont suggéré que les tests effectués le jour du match pour évaluer les lésions cérébrales potentielles devraient être améliorés afin d'éviter toute manipulation par les joueurs. Les experts soutiennent que les symptômes visibles d'une commotion cérébrale devraient avoir plus de poids pour déterminer si un joueur peut continuer à jouer, car les tests de rappel en cours peuvent être mémorisés. Cela fait suite au cas du défenseur de Collingwood Nathan Murphy, qui s'est exclu de la grande finale en raison d'une vision floue et de commotions cérébrales antérieures. Murphy a déclaré qu'il connaissait le processus de test « par cœur », ce qui lui permettait de réussir l'évaluation plus facilement.

Les experts, le professeur Alan Pearce de l'Université La Trobe et la neurologue Rowena Mobbs de l'Université Macquarie, espèrent que la décision de Murphy entraînera des changements dans l'éducation sur les commotions cérébrales. Actuellement, les médecins des clubs utilisent des évaluations vidéo et des listes de symptômes pour évaluer les commotions cérébrales potentielles. Cependant, Pearce affirme que le protocole n’a pas progressé au cours des trois dernières décennies et qu’il est ouvert à la manipulation. Mobbs suggère que tout signe de commotion cérébrale, tel qu'une perte de coordination ou une confusion, devrait automatiquement entraîner le retrait d'un joueur du match.

Les deux experts soulignent la nécessité d’une meilleure éducation des commentateurs et d’une période de rétablissement obligatoire prolongée. Mobbs recommande également d'augmenter la période de récupération d'un minimum de 12 jours à quatre semaines. Pearce suggère que l'AFL devrait recueillir des données provenant de mesures rapides de biomarqueurs, telles que des tests sanguins ou salivaires, pour aider les médecins dans leurs évaluations. L'ancien joueur Max Lynch appelle également à des améliorations, suggérant que le système de test numérique devrait comporter plus de trois listes pour empêcher la mémorisation.

L'AFL a refusé de commenter la pertinence des tests actuels, tandis que le rapport Insights and Impacts de l'AFL Players Association a montré une augmentation du nombre de joueurs ne signalant pas de commotions cérébrales. La question des commotions cérébrales et de la sécurité des joueurs a été évoquée lors d'une réunion de l'AFL, les dirigeants du club discutant de l'importance de l'éducation et de la sensibilisation aux risques. Lynch, qui a pris sa retraite en raison de commotions cérébrales répétées, exprime son inquiétude quant à son avenir à long terme et plaide en faveur d'une intensification des recherches afin de mieux comprendre les conséquences des commotions cérébrales.

