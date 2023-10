Des informations critiques sur la respiration des mouches des fruits offrent de nouvelles pistes pour comprendre les anévrismes de l'aorte chez l'homme

By

Des chercheurs de l'Université de Leipzig ont réalisé une percée dans leur étude de la respiration des mouches des fruits, révélant des informations précieuses qui pourraient avoir des implications significatives pour la compréhension des anévrismes de l'aorte chez l'homme. Dirigée par le Dr Matthias Behr de l'Institut de biologie, l'équipe a collaboré avec des chercheurs de l'Institut Max Planck pour les sciences multidisciplinaires de Göttingen pour mener une enquête approfondie sur le système respiratoire des embryons de drosophile. Leurs résultats, récemment publiés dans la revue scientifique eLife, suggèrent une corrélation intéressante entre le système trachéal des mouches des fruits et le système circulatoire humain.

L'étude a révélé un lien important entre les cellules trachéales des mouches des fruits et la matrice extracellulaire grâce à la présence de protéines spécifiques connues sous le nom de Dumpy et Piopio. Cette découverte reflète l’idée selon laquelle des mécanismes sous-jacents similaires pourraient exister dans les systèmes circulatoires humains. Tout comme le réseau complexe de tubes du système trachéal des mouches des fruits, notre propre système circulatoire repose sur un réseau complexe de vaisseaux sanguins pour son bon fonctionnement.

Au cours du développement embryonnaire des mouches des fruits, les tubes trachéaux sont remplis d'une matrice extracellulaire, sécrétée par les cellules environnantes, qui fournit un soutien structurel vital. Cependant, à mesure que les organes continuent de croître, des déséquilibres entre les composants cellulaires et la matrice extracellulaire peuvent survenir, entraînant des déformations des membranes cellulaires. Pour contrer cela, la protéase Notopleural agit comme une paire de ciseaux, coupant spécifiquement les protéines et les peptides, dont Piopio, ce qui coupe finalement les connexions entre les cellules et la matrice extracellulaire.

Le Dr Behr explique que les défauts observés chez les mouches des fruits pourraient se manifester chez l'homme sous forme d'anévrismes de l'aorte. Comme les protéines identifiées dans l’étude sont également présentes chez l’homme, ces résultats ouvrent une voie passionnante pour de futures recherches sur les origines des anévrismes de l’aorte et d’autres maladies tubulaires. Comprendre les mécanismes complexes impliqués dans le maintien de l’intégrité des systèmes tubulaires pourrait potentiellement conduire à des progrès dans le diagnostic, la prévention et le traitement de ces affections.

Cette recherche révolutionnaire souligne l’intérêt d’étudier des organismes modèles comme les mouches des fruits, car ils partagent des processus biologiques fondamentaux avec les humains. En examinant le fonctionnement complexe du système trachéal chez les mouches des fruits, les scientifiques acquièrent des connaissances inestimables qui peuvent à terme contribuer à améliorer la santé humaine.

QFP

Qu'est-ce que le système trachéal ?

Le système trachéal fait référence à un réseau de tubes chez les insectes et autres arthropodes qui facilite le transport de l'air ou des gaz respiratoires.

Que sont les anévrismes de l'aorte ?

Les anévrismes de l'aorte sont caractérisés par un gonflement ou un ballonnement anormal de l'aorte, qui est le principal vaisseau sanguin responsable du transport du sang oxygéné du cœur vers le reste du corps. Si l’anévrisme se rompt, cela peut mettre la vie en danger.

Pourquoi les mouches des fruits sont-elles utilisées dans la recherche ?

Les mouches des fruits, en particulier l'organisme modèle drosophile, ont été largement utilisées dans la recherche scientifique en raison de leur courte durée de vie, de leur facilité de culture et de leurs similitudes génétiques avec les humains. Leur étude offre des informations essentielles sur les processus biologiques fondamentaux, aidant ainsi les chercheurs à découvrir des mécanismes ayant des implications potentielles sur la santé et les maladies humaines.