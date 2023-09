Les scientifiques sont sur le point de ressusciter un tigre de Tasmanie éteint grâce au séquençage de l'ARN

Les scientifiques ont réalisé des progrès significatifs dans les technologies de séquençage du génome, ce qui les rapproche de la résurrection du tigre de Tasmanie, aujourd’hui éteint. Cette espèce, également connue sous le nom de thylacine, a été trouvée sur le continent australien mais a disparu de la Terre à cause de la colonisation européenne. En extrayant l’ARN de restes desséchés, les chercheurs utilisent pour la première fois l’édition génétique sur des animaux vivants pour recréer une espèce disparue.

Le tigre de Tasmanie était un prédateur ressemblant à un chien-loup avec des rayures distinctives sur le dos. Sa dernière présence enregistrée remonte à 1936, en captivité dans un zoo. Le nouveau projet du Musée suédois d'histoire naturelle vise à utiliser le séquençage de l'ARN pour redonner vie au tigre de Tasmanie. Bien que l’ADN soit généralement utilisé pour l’édition génétique, c’est la première fois que l’ARN sera utilisé à cette fin.

L'ADN, ou acide désoxyribonucléique, est une structure hélicoïdale double brin qui contient des informations génétiques et des instructions pour construire et entretenir un organisme. L'ARN, ou acide ribonucléique, est une molécule simple brin qui agit comme un messager, exécutant les instructions de l'ADN et contribuant à la synthèse des protéines.

L'importance de ce projet réside dans la résolution des mystères entourant des espèces disparues comme le tigre de Tasmanie. Le séquençage de l’ARN peut fournir aux scientifiques une compréhension plus complète de leur constitution génétique, de leur activité génétique et de leurs processus biologiques. Ces connaissances peuvent contribuer à notre compréhension de leur histoire, de leur évolution et des facteurs ayant conduit à leur extinction.

De plus, le séquençage de l’ARN a des applications plus larges. En utilisant l’ARN d’anciens virus, les scientifiques peuvent déchiffrer la cause des pandémies passées et mieux comprendre les mécanismes à l’origine des épidémies virales. Cette recherche a le potentiel d’améliorer notre compréhension des maladies virales et de contribuer à la prévention et à la gestion de futures épidémies.

En conclusion, l’utilisation du séquençage de l’ARN pour ressusciter le tigre de Tasmanie représente une avancée significative dans la recherche génétique. Ce projet permet non seulement aux scientifiques de recréer des espèces disparues, mais fournit également des informations précieuses sur leur biologie, leur histoire et les processus qui ont façonné leur existence.

