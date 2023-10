Horloges nucléaires : un pas vers un chronométrage d’une extrême précision

Une équipe internationale de physiciens a progressé dans le développement d’une horloge extrêmement précise basée sur une transition nucléaire. L'équipe, dirigée par Yuri Shvyd'ko du Laboratoire national d'Argonne aux États-Unis, a réussi à exciter par résonance une transition nucléaire dans le scandium-45. Cette transition a le potentiel de créer une horloge nucléaire d’une précision bien supérieure à celle des horloges atomiques actuelles.

Les horloges reposent sur un oscillateur qui produit une fréquence constante. Pour les horloges atomiques, la fréquence du rayonnement micro-onde émis par les atomes de césium est utilisée. Cependant, les transitions nucléaires offrent la possibilité de créer des horloges encore plus précises. Les noyaux sont plus stables et compacts que les atomes, ce qui rend les horloges nucléaires moins sensibles au bruit et aux interférences.

L’un des défis liés à la création d’horloges nucléaires est de produire un rayonnement cohérent en résonance avec une transition nucléaire. Avec les progrès des lasers à électrons libres à rayons X (XFEL), Shvyd'ko déclare que l'excitation directe des photons pour les oscillateurs d'horloge nucléaire est désormais possible. L’équipe s’est concentrée sur la transition de 12.4 keV dans le scandium 45, qui possède une bande passante extrêmement étroite. Seule une petite partie des rayons X peut exciter les noyaux par résonance, tandis que les rayons X hors résonance créent un bruit de détecteur important.

Pour résoudre ce problème, l’équipe a mené des expériences dans l’installation européenne XFEL en Allemagne. Ils ont tiré des impulsions de rayons X sur une cible en aluminium de scandium 45, puis ont rapidement retiré la cible pour mesurer le signal d'excitation résonnant. En analysant la fréquence des impulsions lumineuses incidentes, ils ont pu détecter la fréquence exacte à laquelle la résonance se produit.

Les résultats ont montré que l’énergie de transition pouvait être mesurée avec une incertitude inférieure de deux ordres de grandeur à la meilleure valeur précédente. Si d’autres améliorations peuvent être apportées, les horloges nucléaires pourraient être précises en 1 seconde tous les 300 milliards d’années. Cette technologie a des implications passionnantes pour la spectroscopie de très haute précision, la technologie de l’horloge nucléaire et la métrologie extrême.

