Contamination microbienne découverte dans les sources d'eau potable de l'est de la vallée de Coachella

Des chercheurs de l'Université de Loma Linda ont mené une étude dans la vallée orientale de Coachella et ont découvert une contamination microbienne dans les sources d'eau potable courantes, notamment les fontaines à soda des restaurants de restauration rapide. L'étude a révélé que 41 % de l'eau échantillonnée dans ces fontaines à soda contenait des coliformes totaux, qui servent d'indicateur de contamination de l'eau. L'analyse a également identifié du matériel génétique provenant de bactéries telles que Salmonella spp, Pseudomonas aeruginosa et Escherichia coli.

Cette recherche, la première du genre dans la vallée orientale de Coachella, met en évidence le besoin urgent de réglementations et de mesures d'entretien plus strictes pour garantir une eau potable propre dans les zones mal desservies. Les auteurs de l'étude recommandent un nettoyage et un rinçage réguliers des distributeurs d'eau pour éviter la contamination de l'eau.

Les chercheurs ont collecté 72 échantillons d’eau provenant de fontaines à soda de restauration rapide, de distributeurs automatiques d’eau et d’eau du robinet provenant de sources extérieures. Ils ont effectué des mesures sur place et apporté les échantillons au laboratoire pour des méthodes de culture conventionnelles et des analyses moléculaires. Les résultats ont indiqué la présence de biofilms, des communautés organisées d'organismes qui posent de sérieux problèmes dans divers contextes. Dans certains cas, la quantité de bactéries dans les échantillons des fontaines à soda dépassait les niveaux maximaux autorisés fixés par l'Environmental Protection Agency.

L'équipe de recherche suggère que le biofilm se forme au fil du temps dans les systèmes de distribution d'eau, principalement composés de canalisations en plastique, qui alimentent en eau les fontaines à soda des fast-foods et les distributeurs automatiques d'eau. Ils notent également que les systèmes de filtration mal entretenus dans les fontaines à soda ne préviennent pas efficacement la contamination de l’eau.

La vallée orientale de Coachella est une zone de justice environnementale, principalement habitée par des communautés latino-américaines, notamment des familles de migrants et de travailleurs agricoles qui ont du mal à accéder à l'eau potable. L’étude souligne l’importance de mettre en œuvre une surveillance et des réglementations ciblant spécifiquement les fontaines à soda et les distributeurs d’eau des fast-foods. Les auteurs recommandent un nettoyage et un rinçage réguliers des distributeurs ainsi que l'utilisation de tubes antimicrobiens pour contrôler la croissance des biofilms.

Les projets futurs des chercheurs comprennent la réalisation d'une évaluation des risques pour déterminer si les niveaux de microbes identifiés dans les échantillons d'eau présentent un danger pour la santé ou sont associés à des problèmes de santé spécifiques.

La source:

– « Analyse de la contamination microbienne de l'eau potable provenant des distributeurs en vrac et des restaurants de restauration rapide de la vallée orientale de Coachella, en Californie » par Thomas Dama Hile, Stephen G. Dunbar et Ryan G. Sinclair, publié dans Water Supply.