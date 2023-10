Utiliser l’IA pour prédire l’amertume des médicaments : le rôle des langues électroniques

By

Des chercheurs de l’University College London (UCL) ont développé une méthode utilisant une « langue électrique » et un modèle d’intelligence artificielle (IA) pour prédire l’amertume des médicaments. S'assurer que les médicaments ont un goût tolérable est essentiel pour l'observance des patients, en particulier pour les enfants et les personnes prenant des médicaments à long terme. Le goût a été identifié comme le principal obstacle à la prise de médicaments par les enfants, et il constitue également une préoccupation pour les adultes, en particulier ceux qui prennent des médicaments pour des maladies comme le VIH.

Le dispositif de langue électronique, composé de capteurs sensibles au goût, attribue des scores d'amertume aux médicaments, fournissant une estimation de l'aversion attendue de la dose clinique prévue. En mesurant la quantité de molécules amères collées à un capteur en plastique, la langue électronique la compare à un échantillon clair, établissant ainsi le niveau d'amertume théorique d'un médicament. Cette méthode permet de tester les médicaments plus rapidement et plus efficacement que les essais sur l’homme.

Pour accélérer davantage le développement de médicaments, l’équipe de recherche a collaboré avec des experts en apprentissage automatique et créé un modèle d’IA. À l’aide des données de la langue électronique, le modèle d’IA décompose un médicament en descripteurs moléculaires qui déterminent le goût et prédisent les niveaux d’amertume. Les chercheurs prévoient que le modèle soit un outil en libre accès, permettant au développement pharmaceutique mondial de bénéficier des données sur l’appétence des médicaments.

Le Dr Hend Abdelhakim de la Global Business School for Health de l'UCL a souligné que le goût des médicaments est particulièrement problématique pour les enfants, qui ont un sens du goût accru. Pour les maladies nécessitant un traitement à long terme, comme le VIH, le goût désagréable des médicaments antirétroviraux présente un défi important pour l'observance du traitement par les patients. Quelle que soit l’efficacité du médicament, si le patient refuse de le prendre, il ne fonctionnera pas.

Cette méthode est particulièrement pertinente dans le cas des antibiotiques, où l’observance du traitement est cruciale pour prévenir l’émergence d’une résistance aux antimicrobiens. Ne pas suivre le traitement antibiotique prescrit peut contribuer à la résistance aux antimicrobiens, posant ainsi un problème plus important pour la société.

