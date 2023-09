Une nouvelle découverte révèle des indices pour trouver des diamants roses

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université Curtin en Australie a identifié un troisième ingrédient nécessaire à la formation de diamants roses à la surface de la Terre. L'étude s'est concentrée sur les roches riches en diamants des volcans Argyle d'Australie occidentale, en utilisant des faisceaux laser pour analyser leur composition. Les résultats suggèrent qu’en plus du carbone et des forces résultant des collisions de plaques tectoniques, la présence de diamants roses nécessite des continents qui se sont étirés lors de la rupture des continents il y a des centaines de millions d’années.

La découverte de cet ingrédient manquant pourrait avoir des implications significatives pour la recherche mondiale de nouveaux gisements de diamants roses. Le chercheur principal, le Dr Hugo Olierook, a expliqué que lorsque les masses terrestres s'étirent, des brèches se créent dans la croûte terrestre, permettant au magma porteur de diamants de remonter à la surface. La région d’Argyle, où l’étude a eu lieu, s’est formée à la suite de la rupture d’un ancien supercontinent.

Le Dr Olierook a en outre expliqué que la collision des masses terrestres crée une zone endommagée ou une « cicatrice » qui ne guérira jamais complètement, et c’est dans ces régions cicatrisées que l’on peut trouver des diamants roses. Il a mentionné que tant que du carbone profond, des collisions continentales et des étirements seront présents, il sera peut-être possible de découvrir de nouvelles sources de diamants roses.

Malgré cette découverte passionnante, la localisation de nouveaux gisements de diamants roses ne se fera pas sans difficultés. La plupart des gisements de diamants ont été historiquement découverts au milieu d’anciens continents, là où les volcans hôtes sont exposés à la surface. La région d'Argyle, quant à elle, est située à la suture de deux anciens continents, souvent recouverts de sable et de terre. Cela signifie qu’il existe une possibilité de volcans contenant des diamants roses non découverts, y compris en Australie.

La recherche, publiée dans la revue Nature Communications, met non seulement en lumière les processus géologiques à l’origine de la formation des diamants roses, mais fournit également des informations précieuses pour l’industrie du diamant. Les diamants roses sont des pierres précieuses rares et très convoitées, le volcan Argyle ayant produit plus de 90 % de l'offre mondiale. Comprendre les conditions nécessaires à leur formation peut guider les futurs efforts d’exploration et potentiellement conduire à la découverte de nouvelles sources de ces pierres précieuses.

Sources:

– « La plus grande source mondiale de diamants roses découverte » – Nature Communications