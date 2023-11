Une nouvelle ère de molécules chirales : accélération et décélération de l'inversion de la chiralité

La chiralité joue un rôle fascinant dans le monde de la chimie moléculaire, où des molécules ayant des formules et des structures chimiques identiques peuvent présenter des propriétés radicalement différentes. Les molécules chirales, également appelées énantiomères, sont des images miroir les unes des autres, un peu comme nos mains gauche et droite. Alors que la plupart des molécules chirales sont traditionnellement considérées comme fixes, soit à gauche, soit à droite, de nouvelles recherches ont révélé le potentiel des molécules chirales basées sur des hélices à changer de direction en réponse aux changements environnementaux.

Une équipe de chercheurs dirigée par Shigehisa Akine de l'Université de Kanazawa a récemment publié ses découvertes révolutionnaires dans Science Advances. Ils ont démontré comment les changements environnementaux peuvent effectivement accélérer ou ralentir le processus d'inversion chirale dans les grandes molécules en cage, conduisant au développement d'un nouveau système commutable programmable dans le temps.

Les chercheurs ont concentré leur étude sur une molécule organique spécifique connue sous le nom de « métallocryptand (R6)-LNi3 », qui contient des atomes métalliques disposés dans une structure en forme de cage. Cette molécule peut exister sous deux formes : le type P (droitier) et le type M (gaucher). Initialement, la forme pure de (R6)-LNi3 avait un rapport préféré de 12:88 pour le type P par rapport au type M. Cependant, en introduisant des ions de métaux alcalins dans le système moléculaire, les chercheurs ont observé un changement significatif dans cette préférence.

La liaison des ions de métaux alcalins au métallocryptand a provoqué un changement dans le rapport préféré entre les types P et M. Le métal alcalin spécifique utilisé a influencé la vitesse et l’ampleur de ce changement. Par exemple, l’introduction d’ions césium a entraîné une lente transition du type M au type P, atteignant finalement un rapport de 75:25 sur 21 heures. À l’inverse, les ions potassium ont facilité une transition rapide, avec un rapport de 68 : 32 obtenu en une minute seulement.

Les différences dans les constantes de liaison entre les ions métalliques et les deux formes de la molécule, ainsi qu'une constante de liaison virtuelle pour le processus de transition, expliquent les variations des taux et des rapports. Les chercheurs ont souligné que cette étude ouvre de nouvelles possibilités pour développer des horloges moléculaires programmables dans le temps et des capteurs chiraux à la demande avec une sélectivité inversible.

Foire Aux Questions (FAQ):

Q : Que sont les molécules chirales ?

R : Les molécules chirales sont des types de molécules qui existent sous deux formes d’image miroir, appelées énantiomères. Elles ne peuvent pas être superposées les unes aux autres, tout comme nos mains gauche et droite ne peuvent pas être superposées. La chiralité découle souvent de structures moléculaires spécifiques ou d’arrangements d’atomes.

Q : Qu’est-ce que l’inversion de chiralité ?

R : L'inversion de chiralité fait référence au processus par lequel une molécule chirale passe d'un énantiomère à son énantiomère image miroir. Dans le cas de molécules chirales hélicoïdales, l’hélice peut spirale dans un sens ou dans l’autre, conduisant à un changement de direction.

Q : Comment les chercheurs ont-ils accéléré et ralenti le processus d’inversion chirale ?

R : Les chercheurs y sont parvenus en introduisant des ions de métaux alcalins dans le système contenant les molécules chirales. La liaison de ces ions métalliques aux molécules a provoqué un changement dans le rapport préféré entre les deux énantiomères, différents ions métalliques influençant la vitesse et l'étendue du changement.

Q : Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

R : Cette recherche ouvre la possibilité de développer des horloges moléculaires qui peuvent être programmées pour basculer entre différents états chiraux à la demande. Cela a également des implications pour le développement de capteurs chiraux à sélectivité inversible, permettant une adaptabilité à différentes situations.

Q : Pourquoi les molécules chirales sont-elles importantes en chimie ?

R : Les molécules chirales ont des propriétés et une réactivité uniques, ce qui les rend essentielles dans divers domaines tels que les produits pharmaceutiques, la science des matériaux et la biologie. Comprendre et contrôler les processus chiraux peut conduire au développement de médicaments, de catalyseurs et de matériaux améliorés.