Une nouvelle recherche exploite les ninjas de la nature pour protéger les kiwis et les abeilles

Les scientifiques de Kiwi explorent une solution révolutionnaire pour lutter contre les agents pathogènes dangereux dans le secteur agricole en utilisant les ninjas de la nature : les biocontrôles par phages. Le terme « ninjas de la nature » a été inventé par le Dr Heather Hendrickson, maître de conférences à l'Université de Canterbury, pour décrire les virus qui attaquent spécifiquement les bactéries nocives sans nuire aux bactéries bénéfiques. Contrairement aux antibiotiques qui ont souvent un large spectre d’activité, les phages ont une gamme d’hôtes limitée, ce qui les rend hautement ciblés et efficaces dans la lutte contre les agents pathogènes.

Dans le cadre d'une initiative pionnière, l'équipe de recherche interdisciplinaire du Dr Hendrickson a reçu 8.9 millions de dollars du Fonds 2023 du ministère des Affaires, de l'Innovation et de l'Emploi pour développer des « cocktails » de phages destinés à lutter contre les principaux agents pathogènes agricoles. Les initiatives portent principalement sur la lutte contre le chancre de la vigne du kiwi (Psa) et le virus de la loque américaine qui affecte les abeilles.

L’avantage de l’utilisation des phages réside dans leur capacité à infecter spécifiquement des pathogènes ciblés tout en épargnant les autres micro-organismes essentiels à la santé de l’organisme. Par exemple, si un phage est administré à une abeille, il attaquera directement l’agent pathogène spécifique sans affecter les bactéries intestinales bénéfiques de l’abeille. Ce mécanisme de ciblage précis minimise le risque de perturber la santé globale de l’organisme protégé.

L'exploitation du biocontrôle par les phages a des implications significatives pour le secteur agricole néo-zélandais. En développant des solutions de phages sur mesure, les chercheurs espèrent améliorer la productivité et la sécurité dans l'industrie alimentaire tout en promouvant la conscience environnementale. En outre, le projet vise à renforcer la bioindustrie manufacturière, en créant des emplois hautement qualifiés et en facilitant l'accès aux marchés mondiaux.

La collaboration en matière de recherche comprend des institutions réputées telles que l'Université d'Otago, Plant and Food Research, Cawthron Institute, BioSouth Ltd et Apiculture New Zealand. Les perspectives autochtones, dirigées par des scientifiques et des chercheurs maoris, fournissent des informations précieuses sur les implications du projet pour le taiao (environnement), en particulier compte tenu de la prédominance d'entreprises dirigées par des Maoris dans le secteur primaire.

La vision à long terme de cette entreprise s’étend au-delà du secteur agricole. Le Dr Hendrickson estime qu'en établissant l'infrastructure et l'expertise nécessaires pour utiliser en toute sécurité les phages en agriculture, la plateforme peut être étendue pour faire face aux menaces émergentes pesant sur la production alimentaire et même cibler les agents pathogènes humains médicalement pertinents. Cette recherche ouvre des possibilités passionnantes pour l’avenir du contrôle des maladies et de la biosécurité dans diverses industries.

Le projet a déjà reçu le soutien des parties prenantes, notamment des apiculteurs qui ont généreusement fourni des échantillons de sol. En guise de remerciement, les chercheurs ont donné aux phages découverts le nom de contributeurs, certains portant le nom de personnalités bien connues telles que Dame Jacinda Ardern, Sir Ashley Bloomfield et même les apiculteurs eux-mêmes.

En exploitant la puissance des ninjas de la nature, la Nouvelle-Zélande est bien placée pour révolutionner le contrôle des maladies dans l'agriculture, protéger les écosystèmes vitaux et potentiellement ouvrir la voie à de nouvelles approches pour lutter contre les agents pathogènes humains.

QFP

Que sont les biocontrôles phagiques ?

Les biocontrôles par phages sont des virus qui ciblent et attaquent spécifiquement les bactéries nocives dans les organismes, offrant ainsi une approche très ciblée du contrôle des maladies.

En quoi les phages diffèrent-ils des antibiotiques ?

Contrairement aux antibiotiques, qui peuvent nuire à la fois aux bactéries nocives et bénéfiques, les phages ont une gamme d’hôtes limitée, ce qui leur permet de cibler des agents pathogènes spécifiques sans affecter les micro-organismes bénéfiques.

Quels agents pathogènes ciblent les chercheurs ?

La recherche se concentre principalement sur la lutte contre le chancre de la vigne du kiwi (Psa) et le virus de la loque américaine (AFB), qui constitue une menace pour les abeilles.

Quel est l’impact potentiel de cette recherche ?

La recherche a le potentiel d’améliorer la productivité et la sécurité dans le secteur agricole tout en renforçant la bioindustrie manufacturière, en créant des emplois hautement qualifiés et en facilitant l’accès à des marchés mondiaux soucieux de l’environnement. En outre, cette recherche pourrait avoir des implications dans la lutte contre les menaces émergentes dans la production alimentaire et même dans le ciblage des agents pathogènes humains.

Qui est impliqué dans la collaboration de recherche ?

La collaboration comprend des chercheurs de l'Université de Canterbury, de l'Université d'Otago, de Plant and Food Research, du Cawthron Institute, de BioSouth Ltd et d'Apiculture New Zealand. Les scientifiques et chercheurs maoris apportent également de précieuses perspectives autochtones.