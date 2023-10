Des scientifiques explorent de nouveaux concepts en physique des rayonnements pour débloquer de puissantes sources de lumière

By

Une étude révolutionnaire publiée dans la revue Nature Photonics a attiré l'attention des scientifiques du monde entier, car elle propose des méthodes innovantes pour révolutionner les sources lumineuses. Une équipe de chercheurs de l'Instituto Superior Técnico (IST) du Portugal, de l'Université de Rochester, de l'Université de Californie à Los Angeles et du Laboratoire d'Optique Appliquée de France remettent en question les concepts traditionnels de la physique des rayonnements dans leur quête de sources de lumière ultra brillantes.

L'étude introduit le concept de quasiparticules, qui se forment lorsque plusieurs électrons synchronisent leurs mouvements. Ces entités uniques possèdent la remarquable capacité de se déplacer à des vitesses supérieures à la lumière et de résister à des forces extrêmes. En exploitant la puissance des quasiparticules, les scientifiques visent à créer des sources lumineuses capables d’égaler, voire de dépasser, l’intensité des sources avancées actuelles tout en étant de taille nettement plus petite.

Les sources lumineuses à base de quasiparticules recèlent un immense potentiel, offrant des avantages par rapport aux options existantes telles que les lasers à électrons libres volumineux. La simplicité de la méthode des quasiparticules la rend adaptée aux démonstrations pratiques au sein des installations laser et accélérateurs existantes. Cette avancée ouvre la voie à des avancées significatives dans la recherche scientifique et technologique, bénéficiant aux laboratoires, aux institutions médicales et aux entreprises du monde entier.

"L'aspect le plus fascinant des quasiparticules est leur capacité à se déplacer d'une manière qui serait interdite par les lois de la physique régissant les particules individuelles", explique John Palastro, scientifique principal au Laboratoire d'énergie laser. L'équipe de Palastro a mené des simulations informatiques approfondies à l'aide de superordinateurs de pointe, fournis par l'entreprise commune européenne pour le calcul haute performance, pour étudier les caractéristiques uniques des quasiparticules dans les plasmas.

Les applications potentielles des sources lumineuses à base de quasiparticules couvrent un large éventail de domaines. Ils pourraient faciliter l’imagerie non destructive pour l’analyse antivirus, débloquer des informations sur des processus biologiques tels que la photosynthèse, permettre le développement de puces informatiques avancées et faire la lumière sur la nature de la matière dans les corps célestes.

Comme le dit avec justesse Bernardo Malaca, auteur principal de l’étude et doctorant à l’IST : « La flexibilité est énorme. Même si chaque électron effectue des mouvements relativement simples, le rayonnement total de tous les électrons peut imiter celui d'une particule se déplaçant plus rapidement que la lumière ou une particule oscillante, même s'il n'y a pas un seul électron localement qui soit plus rapide que la lumière ou un électron oscillant. .»

FAQ:

Q : Que sont les quasiparticules ?

R : Les quasiparticules se forment lorsque plusieurs électrons se déplacent de manière synchronisée, possédant la capacité de se déplacer plus rapidement que la lumière et de résister à des forces extrêmes.

Q : Quels sont les avantages des sources lumineuses à base de quasiparticules ?

R : Les sources lumineuses à base de quasiparticules offrent une intensité comparable aux sources avancées, mais sont de taille nettement plus petite, ce qui les rend plus pratiques pour diverses applications de recherche, médicales et commerciales.

Q : Quelles sont les applications potentielles des sources lumineuses à base de quasiparticules ?

R : Les sources lumineuses à base de quasiparticules peuvent être utilisées pour l’imagerie non destructive, la compréhension des processus biologiques, le développement de puces informatiques et l’exploration de la matière céleste.

Q : Comment les caractéristiques des quasiparticules ont-elles été étudiées ?

R : Les chercheurs ont effectué des simulations informatiques avancées à l’aide de superordinateurs fournis par l’entreprise commune européenne pour le calcul haute performance.

Q : Comment le rayonnement des quasiparticules imite-t-il les particules plus rapides que la lumière ou oscillantes ?

R : Bien que les électrons individuels ne soient pas plus rapides que la lumière ou oscillent, le rayonnement total de tous les électrons synchronisés peut imiter le comportement de telles particules.