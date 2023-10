Des paires de trous noirs attirés par l’expansion cosmique pourraient apparaître comme une seule entité

Une équipe d'astrophysiciens et de mathématiciens de l'Université de Southampton, de l'Université de Cambridge et de l'Institut de Sciences du Cosmos de l'Université de Barcelone a proposé que certaines paires de trous noirs, séparés par l'expansion cosmique, pourraient être confondues avec un seul trou noir de même taille. masse. Cette découverte remet en question les théorèmes précédents qui suggéraient que les solutions binaires pour les trous noirs ne peuvent pas exister. Cependant, cela ne viole pas la théorie de la relativité générale d’Einstein.

Des recherches antérieures ont indiqué qu'il n'existe qu'une seule solution à la théorie de la relativité d'Einstein concernant les trous noirs, ce qui conduit à croire que tous les trous noirs doivent être identiques. Cependant, des études récentes ont démontré que des exceptions peuvent exister sans contredire la théorie de l’équation unique. Ces exceptions surviennent lorsqu'il existe une énergie externe qui peut influencer le système, ou lorsque les trous noirs sont dans un état d'équilibre, sans mouvement ni rotation.

Dans cette étude, les chercheurs ont identifié un scénario dans lequel deux trous noirs sont tous deux attirés l’un vers l’autre par la gravité mais également repoussés de manière égale par l’expansion cosmique. En conséquence, ils seraient maintenus dans un état de stase constant. En appliquant des modèles mathématiques complexes à des trous noirs de spins opposés, les chercheurs ont confirmé qu’un tel arrangement pouvait exister sans violer la relativité générale. Dans ce cas, la paire de trous noirs apparaîtrait comme une seule entité en raison de leurs propriétés indiscernables, même s’il s’agit d’objets distincts.

Ces recherches contribuent à notre compréhension des trous noirs et de leur comportement dans le contexte de l'expansion cosmique. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour étudier la dynamique et les propriétés de ces objets célestes, remettant en question l’hypothèse selon laquelle tous les trous noirs sont identiques. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient conduire à une compréhension plus approfondie de la nature des trous noirs et de leurs interactions au sein de l'univers.

Source : Lettres d’examen physique (2023). DOI : 10.1103/PhysRevLett.131.131401