Une technologie d'impression 3D innovante permet la création de robots complexes fabriqués à partir de polymères plus ou moins rigides et élastiques

Des chercheurs de l'ETH Zurich et une startup américaine ont réalisé des progrès révolutionnaires dans la technologie d'impression 3D, leur permettant de fabriquer des robots complexes en utilisant une combinaison de plastiques à durcissement lent. Ce dernier développement ouvre la voie à la création de robots très durables et robustes fabriqués à partir de matériaux de haute qualité.

L’équipe a réalisé cet exploit en utilisant une nouvelle technologie d’impression développée par Inkbit, une spin-off du MIT. Avec l'aide de chercheurs de l'ETH Zurich, la technologie a été optimisée pour être utilisée avec des polymères à durcissement lent, ce qui a permis d'imprimer avec succès une main robotique avec des os, des ligaments et des tendons fabriqués à partir de différents polymères en un seul processus d'impression.

Auparavant, des polyacrylates à durcissement rapide étaient utilisés dans l'impression 3D, mais les structures délicates et complexes nécessaires à la création de la main robotique ne pouvaient pas être obtenues avec ce matériau. En passant aux polymères de thiolène à durcissement lent, les chercheurs ont pu tirer parti de leurs propriétés élastiques exceptionnelles. Ces polymères reviennent rapidement à leur état d'origine après flexion, ce qui les rend idéaux pour produire les ligaments élastiques nécessaires à cette main robotique.

En plus d'améliorer la flexibilité et l'élasticité du robot, l'utilisation de matériaux souples offre également des avantages significatifs par rapport aux robots conventionnels en métal. Les robots mous sont moins susceptibles de causer des blessures lorsqu'ils collaborent avec des humains et sont mieux adaptés à la manipulation d'objets fragiles.

Pour s'adapter aux polymères à durcissement lent, les chercheurs ont introduit un scanner laser 3D dans le processus d'impression. Ce scanner garantit que chaque couche imprimée est minutieusement vérifiée pour déceler les irrégularités de surface. Plutôt que de tenter de lisser les irrégularités, la technologie intègre les irrégularités dans le processus d’impression. Un mécanisme de rétroaction calcule les ajustements précis du matériau et des paramètres d'impression en temps réel, garantissant une précision exceptionnelle.

Cette percée dans la technologie d’impression 3D élargit non seulement les possibilités de fabrication de robots, mais ouvre également de nouvelles voies pour l’utilisation des polymères dans diverses industries. La possibilité d’imprimer des structures complexes et multi-matériaux en une seule fois offre une incroyable polyvalence de conception et recèle un énorme potentiel pour les progrès futurs des systèmes robotiques.

QFP

Quelle est la signification de cette recherche ?

Cette recherche démontre la capacité de la technologie d’impression 3D à créer des robots complexes en utilisant une combinaison de polymères rigides et élastiques en un seul processus d’impression. Cela ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de robots hautement durables et robustes dotés de structures complexes.

Pourquoi est-il important d’utiliser des polymères à durcissement lent ?

Les polymères à durcissement lent, tels que les polymères de thiolène, possèdent d'excellentes propriétés élastiques et reviennent rapidement à leur état d'origine après pliage. Cela les rend idéaux pour créer des ligaments élastiques dans les robots, offrant de la flexibilité et réduisant le risque de blessure lors du travail avec des humains ou de la manipulation d'objets délicats.

Quels sont les avantages des robots souples par rapport aux robots conventionnels en métal ?

Les robots souples offrent une sécurité améliorée lors de la collaboration avec des humains, car leurs matériaux souples réduisent le risque de blessures. Ils sont également mieux adaptés à la manipulation de marchandises fragiles. De plus, la flexibilité des robots souples permet des mouvements plus complexes et complexes.

Comment l’ajout d’un scanner laser 3D améliore-t-il le processus d’impression ?

Le scanner laser 3D vérifie chaque couche imprimée pour détecter les irrégularités de surface. Plutôt que de tenter de lisser ces irrégularités, la technologie d’impression les intègre dans les couches suivantes, compensant ainsi les irrégularités. Cela garantit des ajustements précis des paramètres de dépôt de matériau et d’impression, ce qui donne lieu à des structures imprimées très précises.