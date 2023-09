Explorer les profondeurs de la Sierra de Atapuerca

Une récente étude géologique menée par Josep M. Parés et son équipe du Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) a fouillé le sous-sol de la Sierra de Atapuerca en Espagne. L'étude, publiée dans la revue Marine and Petroleum Geology, visait à comprendre la structure profonde de la région et ses connexions géologiques.

La recherche a révélé que les matériaux présents sous la surface sont les calcaires visibles le long de la Sierra de Atapuerca. Ces matériaux ne sont que la « pointe de l’iceberg » d’une structure souterraine beaucoup plus vaste qui s’étend sur 5 km de large. Cette structure s'est formée en raison de la présence de matériaux mous, en particulier des lutites et des évaporites du Trias, qui ont permis aux strates de se déplacer.

L'étude a également mis en lumière la disposition géologique de la Sierra de Atapuerca. Traditionnellement décrit comme un anticlinal, les travaux géologiques ont montré que cette structure s'étend au-delà de 1,000 XNUMX m de profondeur. À cette profondeur, les strates mésozoïques reposent sur un socle paléozoïque, rigide et cristallin. Les résultats indiquent que le plissement des strates a été rendu possible par l'existence de matériaux spécifiques agissant comme lubrifiants ou niveaux de détachement, permettant aux strates de glisser sur le socle rigide. Dans le cas du bassin du Duero, le niveau de détachement est constitué de matériaux de la période triasique, mécaniquement faibles et facilitant le mouvement et le plissement des strates sus-jacentes.

Les résultats de cette étude fournissent des informations précieuses sur la structure profonde de la Sierra de Atapuerca et ses connexions géologiques. Comprendre la géologie souterraine de cette région est essentiel pour poursuivre les recherches sur son histoire géologique et ses implications potentielles pour l'évolution humaine.

Source : Pedro Cámara et al, Connecter la chaîne ibérique au bassin basco-cantabrique : La structure de la Sierra de Atapuerca (Espagne), Géologie marine et pétrolière (2023). DOI : 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Source : CENIEH

Remarque : cet article a été réécrit sur la base de l'article source.