La machinerie interne des cellules : comment elles réagissent au stress thermique

Des scientifiques de l'Université de Chicago ont utilisé des techniques d'imagerie avancées pour mieux comprendre comment les cellules réagissent au stress thermique. L'équipe de recherche, dirigée par Asif Ali et David Pincus, s'est concentrée sur la réponse au choc thermique, un mécanisme d'adaptation biologique présent à la fois chez la levure unicellulaire et chez l'homme. L’équipe a utilisé une nouvelle technique d’imagerie appelée imagerie 4D à feuille de lumière en réseau, qui crée des images entièrement dimensionnelles des composants des cellules vivantes.

L'étude, publiée dans Nature Cell Biology, a révélé qu'en réponse à un choc thermique, les cellules emploient un mécanisme de protection pour leurs protéines ribosomales orphelines. Ces protéines, essentielles à la croissance, sont très vulnérables à l’agrégation lorsque le traitement cellulaire normal s’arrête. L’équipe a découvert que les cellules préservent ces protéines dans des condensats liquides. Une fois le choc thermique passé, les protéines chaperons moléculaires aident à disperser ces condensats, facilitant ainsi l’intégration des protéines orphelines dans les ribosomes matures fonctionnels.

L'étude a également démontré que les cellules incapables de maintenir l'état liquide des condensats ont retardé leur récupération, prenant dix générations de retard alors qu'elles luttaient pour reproduire les protéines perdues. Cette recherche fournit des informations précieuses sur les mécanismes fondamentaux de l'adaptation cellulaire et pourrait avoir des implications pour la compréhension et le traitement des maladies humaines liées à des protéines mal repliées ou agrégées, telles que le cancer et les troubles neurodégénératifs.

Les techniques d’imagerie innovantes utilisées dans cette étude ont permis aux chercheurs de visualiser en temps réel les protéines ribosomales orphelines dans les cellules, offrant ainsi une nouvelle compréhension des processus cellulaires qui étaient auparavant invisibles. Cette recherche marque une avancée significative dans le domaine de la biologie cellulaire et met en évidence l’importance de l’adaptation dans la survie cellulaire.

