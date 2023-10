« Les limites du filigranage d'images IA : état actuel et perspectives futures »

Résumé : L’efficacité du filigrane des images générées par l’IA est remise en question par des études récentes menées par des chercheurs. Les résultats révèlent que les techniques de tatouage existantes sont vulnérables aux attaques, ce qui les rend peu fiables pour identifier le contenu généré par l’IA. Le filigrane, destiné à retracer l'origine des images et des textes en ligne, est considéré comme une stratégie prometteuse pour lutter contre la désinformation et les deepfakes. Cependant, les chercheurs ont démontré à quel point il est facile de supprimer les filigranes ou même de les ajouter aux images générées par l’homme, conduisant ainsi à des faux positifs. Les principaux acteurs de l’IA, notamment OpenAI, Alphabet et Meta, se sont engagés à développer une technologie de filigrane pour résoudre le problème des médias manipulés. Néanmoins, les experts soulignent que le filigrane seul ne suffit pas à détecter la contrefaçon de l’IA et soulignent la nécessité de le combiner avec d’autres technologies. Alors que certains considèrent le filigrane comme un outil précieux pour réduire les risques et détecter les tentatives de falsification de l’IA de niveau inférieur, d’autres sont pessimistes quant à son efficacité. Malgré les failles des techniques actuelles de tatouage, certains chercheurs estiment qu’améliorer et gérer correctement les attentes en matière de tatouage peut contribuer à la solution globale de lutte contre le contenu généré par l’IA.

Définitions:

– Filigrane : Processus d’intégration d’informations ou de marquages ​​numériques dans des images ou des fichiers texte afin de vérifier leur authenticité et de retracer leurs origines.

– Images générées par l’IA : images créées à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle, souvent appelées deepfakes.

