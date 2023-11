Une équipe d'astronomes a fait une découverte intrigante sur les aurores solaires sur le Soleil. Les émissions radio observées au-dessus d'une région sombre de la surface du Soleil se sont révélées avoir des qualités semblables à celles d'une aurore. Ces émissions ont été détectées à environ 24,855 XNUMX milles au-dessus de la tache solaire et ont été décrites comme « semblables à des aurores » en fonction de leur spectre, de leur polarisation et de leur durée.

Contrairement aux aurores terrestres, qui se produisent lorsque des particules chargées du Soleil interagissent avec notre atmosphère, les émissions d'aurores de taches solaires se produisent à des fréquences beaucoup plus élevées. Le champ magnétique de la tache solaire, qui est environ 2,500 1 fois plus puissant que celui de la Terre, est responsable de cette différence. Alors que les aurores terrestres se produisent généralement à des fréquences plus basses, allant de centaines de milliers de kHz à environ XNUMX million de kHz, les émissions d'aurores de taches solaires se produisent dans une gamme de fréquences plus élevées.

La découverte de ces sursauts radio polarisés de longue durée émanant de la tache solaire remet en question notre compréhension actuelle des processus magnétiques stellaires. Auparavant, on pensait que les sursauts radio solaires ne duraient que quelques minutes ou heures. Mais ces émissions nouvellement observées ont persisté pendant plus d’une semaine, indiquant un phénomène unique.

Cette découverte fournit non seulement un aperçu des processus magnétiques du Soleil, mais a également des implications pour la compréhension d'autres étoiles de l'univers. En étudiant notre propre Soleil, les scientifiques peuvent mieux interpréter les puissantes émissions des naines M, le type d’étoile le plus répandu dans l’univers.

Des recherches et des observations plus approfondies, provenant à la fois de télescopes au sol et de sondes spatiales, aideront à comprendre la dynamique en jeu à la surface du Soleil. Des engins spatiaux comme Solar Orbiter et Parker Solar Probe de la NASA fournissent déjà des données précieuses sur les éjections de masse coronale du Soleil et les tempêtes qui se produisent à sa surface.

À mesure que nous continuons à explorer et à comprendre notre Soleil, nous comprenons mieux les processus complexes qui alimentent la vie sur Terre et façonnent l’univers qui nous entoure.

-

QFP

Qu'est-ce qu'une tache solaire ?

Une tache solaire est une région sombre à la surface du Soleil qui semble plus froide que les parties les plus lumineuses. Elle est causée par des champs magnétiques puissants, environ 2,500 XNUMX fois plus puissants que ceux de la Terre, qui inhibent le transfert de chaleur dans ces régions.

En quoi les aurores à taches solaires sont-elles différentes des aurores terrestres ?

Les aurores solaires se produisent à des fréquences plus élevées que les aurores terrestres. Ils sont dus au fait que le champ magnétique de la tache solaire est des milliers de fois plus puissant que celui de la Terre. Les aurores terrestres se produisent généralement à des fréquences plus basses.

Que pouvons-nous apprendre de l’étude des aurores solaires ?

L'étude des aurores solaires nous aide à comprendre les processus magnétiques du Soleil et donne un aperçu des autres étoiles de l'univers. En étudiant notre propre Soleil, nous pouvons mieux interpréter les émissions des naines M, qui constituent le type d’étoile le plus courant.