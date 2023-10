Des chercheurs découvrent la cause du plus grand séisme sur Mars

By

Des chercheurs de l'Université d'Oxford ont identifié la cause du plus grand séisme jamais enregistré sur Mars. Contrairement aux croyances initiales, le séisme de magnitude 4.7, baptisé S1222a, n'a pas été déclenché par un impact de météorite mais plutôt par une activité tectonique importante au sein de la croûte martienne. L'événement, qui a duré au moins six heures, a été détecté par l'atterrisseur InSight de la NASA le 4 mai 2022.

Pour enquêter sur la cause du séisme, le Dr Benjamin Fernando, chercheur principal, a collaboré avec diverses agences spatiales, notamment l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale nationale chinoise, l'Organisation indienne de recherche spatiale et l'Agence spatiale des Émirats arabes unis. Cet effort conjoint a permis à l’équipe d’analyser les données de plusieurs satellites en orbite autour de Mars, couvrant une vaste superficie de 144 millions de km2.

Malgré la similitude du séisme avec les précédents déclenchés par des impacts de météorites, l'équipe de recherche n'a trouvé aucune preuve d'un nouveau cratère après des mois de recherche. Cela les a amenés à conclure que le séisme résultait d'une libération de stress au sein de la croûte martienne, plutôt que d'un impact externe.

Le Dr Fernando a expliqué que les tensions au sein de la croûte martienne sont le résultat de milliards d'années d'évolution, notamment des taux de refroidissement et de rétrécissement différentiels des différentes parties de la planète. Bien que les causes des différents niveaux de stress restent floues, les résultats de cette étude contribuent à des investigations plus approfondies. Comprendre ces modèles de stress peut être crucial pour déterminer les emplacements appropriés pour les futurs établissements humains sur Mars.

L'effort de collaboration de ce projet impliquant plusieurs missions spatiales a été salué comme un modèle de partenariats internationaux réussis dans l'exploration de l'espace lointain. Les résultats mettent en lumière la dynamique géologique unique de Mars et marquent une étape importante vers la révélation des mystères de la planète rouge.

