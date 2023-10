Traitement efficace trouvé pour l’empoisonnement à la moutarde au soufre

L'ypérite au soufre, un agent de guerre chimique largement utilisé dans les conflits armés depuis la Première Guerre mondiale, constitue depuis longtemps un défi pour les chercheurs qui tentent de trouver un traitement efficace. Cependant, une étude récente menée par deux chercheurs de l’Université d’État du Dakota du Sud a découvert une approche thérapeutique potentielle pour traiter l’empoisonnement à l’ypérite soufrée.

Des recherches antérieures sur l'ypérite au soufre ont montré que ce gaz avait des effets immédiats et à long terme sur ses victimes. Les effets immédiats comprennent un goût amer dans la bouche, une odeur d'ail, des maux de tête, une perte de vision, des cloques et des saignements cutanés. Les effets à long terme peuvent se manifester jusqu’à 40 ans après l’exposition et inclure des complications au niveau des poumons, des yeux et de la peau.

La difficulté de trouver un traitement réside dans le fait que l’ypérite au soufre possède de multiples mécanismes d’attaque sur l’organisme, ce qui la différencie des autres armes chimiques qui ciblent une seule enzyme. Cependant, les chercheurs ont identifié une molécule appelée méthimazole qui démontre un niveau de réactivité avec la moutarde au soufre sans provoquer de lésions cutanées.

Le méthimazole pourrait potentiellement constituer une option de traitement efficace en cas d’empoisonnement à l’ypérite soufrée. Les chercheurs préparent actuellement une subvention pour approfondir leurs recherches sur les organismes vivants et, à terme, rendre ce traitement largement disponible.

Les résultats de cette étude donnent de l'espoir aux personnes exposées à l'ypérite soufrée et offrent la possibilité de réduire les effets toxiques immédiats et à long terme du gaz. D'autres études sont en cours pour évaluer l'efficacité du méthimazole in vivo.

Cette percée dans la recherche d’un traitement efficace contre l’empoisonnement à l’ypérite soufrée marque une avancée significative dans le domaine de la recherche sur l’exposition aux agents de guerre chimique.

