Nouvel article : Explorer le rôle des espèces mycorhiziennes dans la séquestration du carbone forestier

Dans une étude récente publiée dans Nature Climate Change, des chercheurs de l'Académie chinoise des sciences (CAS) ont découvert la relation complexe entre les espèces mycorhiziennes et la séquestration du carbone dans les écosystèmes forestiers. Dirigée par le professeur Zhu Jiaojun, l'équipe a étudié l'impact des facteurs de changement global, tels que les dépôts d'azote et le réchauffement, sur le compromis entre la biomasse végétale et l'accumulation de carbone dans le sol.

Les forêts sont des réservoirs de carbone vitaux, stockant environ 80 % du carbone terrestre. Les deux types de champignons mycorhiziens les plus courants dans les écosystèmes forestiers sont les champignons mycorhiziens arbusculaires (AM) et ectomycorhiziens (ECM). L'association spécifique entre les plantes et ces types mycorhiziens joue un rôle crucial dans le cycle du carbone forestier, influençant la croissance des plantes, l'acquisition de nutriments et le stockage du carbone dans le sol.

Des recherches antérieures menées par l'équipe de Zhu se sont concentrées sur l'accumulation de carbone souterrain dans les forêts AM et ECM, révélant que les forêts dominées par la MA avaient des stocks de carbone souterrain 25 % plus élevés que les forêts dominées par l'ECM. Cependant, les effets des associations mycorhiziennes sur la répartition du carbone entre les arbres dans le cadre du changement global restent flous.

Pour faire la lumière sur cette question, les chercheurs ont collecté de nombreuses données sur la biomasse forestière, le carbone du sol et les facteurs environnementaux en présence de facteurs de changement global. Ils ont observé que la biomasse végétale augmentait de 17.9 % à 31.4 % sous ces facteurs, tandis que les stocks de carbone du sol présentaient des variations en fonction des facteurs spécifiques de changement global. Notamment, les stocks de carbone du sol ont augmenté de 7.8 % sous des niveaux élevés de CO2 en raison de l’augmentation de la biomasse racinaire et de l’activité microbienne. À l’inverse, les stocks de carbone du sol n’ont pas changé de manière significative sous l’effet des dépôts d’azote et du réchauffement, attribués à l’acidification du sol et à l’effet d’amorçage.

Une analyse plus approfondie a intégré la division des espèces d'arbres en arbres AM et ECM. Ces distinctions ont été faites sur la base des différentes capacités d'absorption des nutriments des champignons AM et ECM. Les chercheurs ont découvert que la biomasse végétale et les stocks de carbone du sol présentaient des augmentations plus importantes en cas de CO2 élevé que les dépôts d’azote et le réchauffement. De plus, il a été constaté que les stocks de carbone du sol dépendent des associations mycorhiziennes, diminuant dans les forêts dominées par les espèces d'arbres AM et augmentant dans les forêts dominées par les espèces d'arbres ECM sous l'effet des dépôts d'azote et du réchauffement.

Les résultats mettent en évidence le rôle essentiel des associations mycorhiziennes dans les écosystèmes forestiers, en particulier dans la régulation des stocks de carbone du sol en réponse au changement global. De plus, ils soulignent l’importance de prendre en compte les espèces mycorhiziennes dans les modèles mondiaux de carbone forestier, fournissant ainsi des informations précieuses sur les stratégies d’allocation du carbone plantes-sol face aux transformations environnementales.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Que sont les champignons mycorhiziens ?

Les champignons mycorhiziens sont des champignons symbiotiques qui établissent des relations mutuellement bénéfiques avec les racines des plantes. Ils améliorent l’absorption des nutriments par les plantes et contribuent à la santé globale de l’écosystème.

2. Quelle est la différence entre les champignons mycorhiziens arbusculaires (AM) et les champignons ectomycorhiziens (ECM) ?

Les champignons AM pénètrent dans les racines de la plupart des espèces végétales, formant des arbuscules qui facilitent l'échange de nutriments. D’autre part, les champignons ECM forment une gaine autour des racines des plantes, favorisant l’absorption des nutriments chez certaines espèces d’arbres.

3. Comment les associations mycorhiziennes affectent-elles la séquestration du carbone dans les forêts ?

Le type d'association mycorhizienne influence la croissance des plantes, l'acquisition de nutriments et le stockage du carbone dans le sol. Différentes associations mycorhiziennes peuvent conduire à des réponses divergentes aux facteurs de changement global, affectant la répartition du carbone entre les arbres des écosystèmes forestiers.

4. Pourquoi les stocks de carbone du sol sont-ils importants ?

Les stocks de carbone du sol jouent un rôle crucial dans l’atténuation du changement climatique en séquestrant le dioxyde de carbone de l’atmosphère. Comprendre les facteurs qui influencent le stockage du carbone dans le sol est essentiel pour développer des stratégies efficaces de gestion du carbone.