Des chercheurs découvrent un mode unique de reconnaissance du promoteur transcriptionnel bactérien

Des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences ont fait une découverte importante sur le mode de reconnaissance du promoteur transcriptionnel chez les bactéries. Le professeur Zhu Ping de l'Institut de biophysique et le professeur Feng Yingang de l'Institut de bioénergie et de technologie des bioprocédés de Qingdao ont dirigé l'étude, qui a été publiée dans Nature Communications.

L'équipe s'est concentrée sur Clostridium thermocellum, un type de clostridie anaérobie qui dégrade efficacement la lignocellulose grâce à un complexe multienzymatique appelé cellulosome. Ce complexe est précieux pour le développement de la bioénergie.

La transcription de l'ADN bactérien est initiée par les holoenzymes ARN polymérase (RNAP), composées de facteurs sigma (σ) qui reconnaissent les régions promotrices de l'ADN. C. thermocellum contient un facteur sigma unique appelé σI (SigI), qui diffère des autres facteurs sigma de la famille σ70.

Pour comprendre comment les facteurs SigI dans C. thermocellum reconnaissent les promoteurs, les chercheurs ont développé un complexe ternaire de SigI, RNAP et ADN promoteur. En utilisant la technologie cryo-EM, ils ont déterminé les structures des complexes ouverts ARN polymérase-sigma-promoteur (complexes RPo) formés par deux complexes σI de C. thermocellum, SigI1 et SigI6.

En comparant ces structures avec d'autres complexes transcriptionnels, les chercheurs ont découvert que SigI présente un mécanisme distinct de reconnaissance du promoteur parmi les facteurs σ de la famille σ70. Le domaine C-terminal de SigI (SigIC) reconnaît l'élément -35 du promoteur à travers son motif hélice-tour-hélice. SigIC interagit également avec le petit sillon de l'ADN de l'élément -35, contribuant ainsi à son mode de reconnaissance unique.

Le domaine N-terminal de SigI (SigIN) reconnaît l'élément -10 du promoteur et forme de nombreuses interactions protéine-ADN. Ces interactions influencent probablement l'activité du promoteur et déterminent la force de transcription des promoteurs dépendants de SigI pour les gènes cellulosomiques.

Cette découverte met en lumière la façon dont C. thermocellum régule l’expression des gènes de la cellulase et donne un aperçu de la diversité de la régulation transcriptionnelle microbienne. Les résultats ont des applications potentielles pour la modification et l’utilisation des cellulases.

La source:

– Jie Li et al, Structure du complexe ouvert de transcription de facteurs σI distincts, Nature Communications (2023). DOI : 10.1038/s41467-023-41796-4