Des chercheurs développent une stratégie pour le contrôle de l'orientation des nanofilms cMOF

By

Des chercheurs de l’Académie chinoise des sciences et de l’Université de Kyoto ont développé une nouvelle stratégie pour contrôler l’orientation des nanofilms conducteurs à structure métallo-organique (cMOF). Les chercheurs visent à faire croître des nanofilms dans des orientations « face à face » et « bord » en manipulant le comportement des ligands sur diverses surfaces. Cette approche surmonte les défis associés au contrôle de l’orientation des films minces.

Les cMOF ont attiré l'attention pour leurs applications potentielles dans les appareils électriques en raison de leur nature poreuse et de leur conductivité. Cependant, l’intégration de cMOF avec d’autres matériaux et substrats pose des défis en termes de contrôle d’interface. Les chercheurs se sont concentrés sur la chimie des interfaces des cMOF pour relever ces défis.

L'équipe a utilisé une technique appelée technique de Langmuir-Blodgett pour contrôler l'orientation des ligands sur les surfaces hydrophiles. En soumettant les ligands à une pression superficielle élevée, ils ont pu induire une configuration « debout » des ligands sur les substrats, ce qui a donné les films minces « face sur » et « sur le bord » souhaités.

Les chercheurs ont utilisé diverses analyses pour confirmer la cristallinité et l’orientation des nanofilms, dont l’épaisseur variait de quelques nanomètres à des dizaines de nanomètres. Ils ont également utilisé l’imagerie operando GIWAXS et la surveillance électrique pour étudier la douceur de la structure et la conductivité électrique des nanofilms.

Les résultats de l'étude donnent un aperçu de la douceur anisotrope et de la conductivité des nanofilms cMOF. Les chercheurs ont démontré que les nanofilms cristallins peuvent présenter des propriétés conductrices uniques, suggérant des applications potentielles dans les appareils électriques avancés.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer tout le potentiel des nanofilms cMOF à orientation contrôlée et développer de nouvelles méthodes pour leur intégration dans des appareils électriques.

Source : Ming-Shui Yao et al, Mécanismes de croissance et conductivité anisotrope dépendante de la douceur des nanofilms à structure métallo-organique à orientation contrôlable, Actes de la National Academy of Sciences (2023). DOI : 10.1073/pnas.2305125120