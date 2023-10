Des chercheurs utilisent la fluorescence chlorophylle induite par l'énergie solaire (SIF) pour mesurer le stress causé par l'ozone dans le soja

Une équipe de chercheurs de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign et du service de recherche agricole de l'USDA a utilisé des mesures de fluorescence de la chlorophylle induite par le soleil (SIF) pour mesurer les effets d'une concentration élevée d'ozone (O3) sur les plants de soja. L'étude, publiée dans le Journal of Experimental Botany, est la première à appliquer le SIF pour mesurer le stress dû à l'ozone sur le soja sur le terrain.

SIF est une méthode non invasive qui détecte les stress sur les plantes en mesurant la fluorescence émise par les plantes en raison de l'énergie inutilisée de la photosynthèse. Les chercheurs ont découvert que l’augmentation des niveaux d’O3 entraînait une diminution du SIF, ce qui indique un stress pour les plantes. L'étude a été menée dans l'installation SoyFACE, qui fournit un banc d'essai pour étudier les effets de la pollution par l'ozone sur le terrain.

L'ozone est un polluant atmosphérique nocif qui représente un coût important pour les agriculteurs. En utilisant le SIF, les chercheurs peuvent évaluer rapidement et en toute sécurité l’impact de l’ozone sur les plants de soja. L’équipe a utilisé un système spectroscopique portable placé au-dessus du couvert végétal pour mesurer le SIF dans des parcelles témoins et à teneur élevée en O3.

En plus de mesurer le SIF, les chercheurs ont également analysé d'autres processus associés à la photosynthèse, tels que le transport d'électrons et l'échange feuille-gaz. Les résultats ont confirmé qu’une diminution du SIF est un signe de stress. Le SIF, combiné à des mesures de la taille des plantes, peut fournir aux agriculteurs une bonne estimation du rendement des cultures.

L’un des avantages du SIF est son évolutivité. Les chercheurs espèrent utiliser SIF pour suivre la photosynthèse dans des régions du monde à partir d’un satellite en orbite autour de la Terre. Cette méthode pourrait fournir des informations précieuses sur la dynamique de la photosynthèse à l’échelle mondiale.

Comprendre la relation mécanistique entre le SIF et la photosynthèse est crucial pour utiliser cette méthode pour estimer et surveiller la photosynthèse au niveau régional ou mondial. Les expériences menées à SoyFACE ont contribué à cette compréhension.

Dans l’ensemble, les mesures SIF offrent un outil précieux pour évaluer l’impact des polluants atmosphériques sur les cultures. En utilisant le SIF, les chercheurs peuvent mieux comprendre comment les niveaux élevés d'ozone affectent les plants de soja, fournissant ainsi les informations nécessaires pour maintenir l'approvisionnement alimentaire mondial face au changement climatique.

