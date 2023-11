Nouvelle percée dans l’impression 3D : une main de robot créée à l’aide d’une technique innovante

Des chercheurs de l’ETH Zurich et une startup américaine associée au MIT ont réalisé un exploit révolutionnaire en imprimant avec succès en 3D une main de robot entièrement fonctionnelle avec des os, des ligaments et des tendons. Ce développement remarquable représente un bond en avant significatif dans la technologie d’impression 3D, révolutionnant le domaine des prothèses et de la robotique douce.

Avant cette découverte, les techniques d’impression 3D traditionnelles étaient limitées aux plastiques à durcissement rapide. Cependant, l’équipe de l’ETH Zurich et la startup affiliée au MIT ont mis au point une méthode d’impression 3D de plastiques à durcissement lent, permettant la création d’une main robotique plus sophistiquée et plus complexe qui imite fidèlement les propriétés des appendices humains naturels.

L'innovation clé réside dans l'utilisation d'une nouvelle technique de balayage laser qui permet l'impression simultanée de divers polymères avec une douceur et une rigidité variables. En utilisant cette méthode, les chercheurs ont développé des « plastiques spéciaux dotés de qualités élastiques » qui peuvent être incorporés aux différents composants de la main robotique lors du processus d'impression.

Notamment, l’intégration transparente des différentes parties de la main distingue cette réalisation des tentatives précédentes, éliminant le besoin d’un assemblage post-impression. Il offre de nombreux avantages, notamment une durabilité accrue, une élasticité améliorée et la capacité de manipuler des objets délicats avec un risque réduit de dommages.

Le professeur Robert Katzschmann de l'ETH Zurich souligne les avantages des robots souples par rapport à leurs homologues métalliques traditionnels. Leur nature souple les rend plus sûrs pour collaborer avec les humains et plus adaptés à la manipulation d’objets fragiles. En conséquence, cette innovation a des applications de grande envergure au-delà des prothèses, étendant son potentiel à toute industrie nécessitant des structures robotiques souples, comme la fabrication d'objets absorbant le bruit et les vibrations.

La nouvelle technique d'impression 3D développée par les chercheurs implique une approche couche par couche, couplée à un scanner intégré qui surveille en permanence les irrégularités de la surface. Cela garantit une production précise et permet l’utilisation de polymères à durcissement lent. En ajustant la rigidité du matériau tout au long du processus d'impression, il devient possible de créer des objets uniques adaptés à différentes industries.

La startup Inkbit, affiliée au MIT, a joué un rôle crucial dans le développement de cette technologie révolutionnaire. Non seulement ils mettront bientôt ces imprimantes avancées à la disposition des fabricants, mais ils prévoient également de proposer des objets complexes imprimés en 3D en utilisant cette technique à des entités plus petites.

QFP

1. Quelle est l’importance de cette avancée dans l’impression 3D ?

Cette percée permet l’impression 3D de mains de robots pleinement fonctionnelles, dotées d’os, de ligaments et de tendons, marquant une avancée majeure dans la technologie d’impression 3D et dans le domaine de la robotique douce.

2. En quoi cette innovation diffère-t-elle des méthodes d’impression 3D précédentes ?

Cette innovation introduit une nouvelle technique de balayage laser qui permet l'impression simultanée de différents polymères avec une douceur et une rigidité variables. Il élimine le besoin d’assemblage post-impression et offre une durabilité accrue et des propriétés élastiques améliorées.

3. Quels sont les avantages des robots souples par rapport aux robots métalliques conventionnels ?

Les robots souples, tels que la main robotique nouvellement développée, présentent plusieurs avantages par rapport aux robots métalliques traditionnels. Ils présentent moins de risques de blessures lorsqu’on travaille avec des humains et sont mieux adaptés à la manipulation d’objets délicats.

4. Comment fonctionne le processus d’impression 3D dans cette innovation ?

Le processus d'impression 3D implique une approche couche par couche avec un scanner intégré qui surveille la surface pour détecter les irrégularités. Des polymères à durcissement lent sont utilisés et la rigidité du matériau peut être ajustée tout au long du processus d'impression pour créer des objets uniques.

5. Quels sont les projets futurs pour cette technologie ?

Inkbit, la startup affiliée au MIT impliquée dans le développement de cette technologie, a l'intention de vendre les imprimantes avancées aux fabricants. De plus, ils prévoient de proposer des objets complexes imprimés en 3D en utilisant cette technique innovante à des entités plus petites.