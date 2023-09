Établissement de caractéristiques internes et d'intervalles d'alerte précoce en cas d'emballement thermique des batteries

Une équipe de chercheurs de l’Université des sciences et technologies de Chine (USTC) et de l’Université de Jinan a réalisé des progrès significatifs dans la détection précoce de l’emballement thermique dans les batteries lithium-ion. Ce développement, publié dans Nature Communications, répond aux problèmes de sécurité récurrents associés à ces dispositifs de stockage d'énergie.

L'emballement thermique, souvent responsable d'incendies et d'explosions de batteries, se produit en raison d'une réaction en chaîne de réactions exothermiques au sein de la batterie. Il est crucial de prévoir et d’atténuer ces risques pour la sécurité en temps opportun. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont conçu un capteur à fibre optique compact et multifonctionnel pouvant être implanté à l’intérieur de la batterie.

Ce capteur à fibre optique a la capacité de résister à des températures élevées allant jusqu'à 1000 XNUMX ℃ et à des pressions élevées. En utilisant ce capteur innovant, l’équipe de recherche a réussi à identifier pour la première fois le point tournant et le mécanisme de la réaction en chaîne impliquée dans l’emballement thermique. Le capteur permet de mesurer en temps réel la température et la pression internes pendant le processus d'emballement thermique, fournissant ainsi un outil essentiel pour évaluer la sécurité de la batterie et émettre des alertes précoces.

L'intégration de la technologie de détection à fibre optique dans les batteries présente un potentiel important pour la fabrication de véhicules à énergie nouvelle et l'inspection de sécurité des centrales électriques de stockage d'énergie. Cette avancée pourrait contribuer à améliorer le développement et l’utilisation des batteries lithium-ion, garantissant ainsi une plus grande sécurité et fiabilité de leur fonctionnement.

Cette recherche révolutionnaire marque une avancée importante dans le domaine de la sécurité des batteries. En analysant avec précision l'ensemble du processus d'emballement thermique et en fournissant des alertes précoces, ce nouveau capteur à fibre optique contribue au développement futur et à l'utilisation efficace des batteries lithium-ion.

Sources:

– Nature Communications : « Surveillance opérationnelle de l’emballement thermique dans les cellules lithium-ion commerciales via des technologies avancées de laboratoire sur fibre »

– Université des sciences et technologies de Chine