Enquête sur les flux volcaniques sur Vénus : préparation des futures missions

Avec la mission EnVision de l'ESA, ainsi que les vaisseaux spatiaux Veritas et DaVinci de la NASA, prêts à explorer Vénus, les scientifiques se concentrent sur la compréhension de l'activité volcanique récente de la planète. Détecter et observer les coulées volcaniques sur Vénus est un objectif crucial pour ces prochaines missions. Pour calibrer avec précision les instruments à bord, une équipe de chercheurs a développé un modèle d'écoulement volcanique sur Vénus.

Publiée dans The Journal of Geophysical Research: Planets, l’étude vise à fournir un aperçu de la nature des coulées de lave sur Vénus. Ces flux offrent un aperçu de l'intérieur de la planète et mettent en évidence les emplacements des récentes éruptions volcaniques qui ont influencé l'atmosphère et la surface de la planète. Cependant, en raison des différences marquées entre Vénus et la Terre, la compréhension des flux volcaniques sur Vénus présente ses propres défis.

Vénus, un monde terrestre du système solaire interne, possède une atmosphère dense, des températures élevées et une couche de nuages ​​​​d'acide sulfurique. Contrairement aux paysages vibrants de la Terre, Vénus se caractérise par un environnement désolé et inhospitalier où le volcanisme joue un rôle important.

Si les scientifiques ont une solide compréhension des flux volcaniques sur Terre, les étudier sur Vénus nécessite une approche différente. Sur Vénus, ces flux peuvent ne pas se propager suffisamment pour être détectés par les orbiteurs ou bien ils peuvent se refroidir rapidement. Pour tenir compte de ces variables, les chercheurs ont développé un modèle prenant en compte la gravité, la température et les conditions atmosphériques uniques de Vénus.

Les résultats ont révélé que la lave sur Vénus coulerait environ 75 % plus loin que sur Terre. L'auteur principal de l'étude, Ian Flynn, explique l'importance de leur modèle en déclarant : « Si les instruments ne sont pas correctement calibrés pour voir la coulée de lave, cela n'a pas d'importance. Grâce à ce modèle, nous pouvons aider à préparer les prochaines missions visant à trouver des preuves de volcanisme sur Vénus.

Comprendre le comportement des coulées volcaniques sur Vénus est essentiel pour enquêter efficacement sur les récentes éruptions et percer les mystères géologiques de la planète. En comprenant mieux ces processus volcaniques uniques, les scientifiques peuvent maximiser le succès des futures missions vers Vénus.

