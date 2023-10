Comprendre la migration cellulaire : une clé pour lutter contre le cancer et favoriser la cicatrisation des plaies

Comprendre comment les cellules se déplacent et se propagent dans tout le corps est crucial pour lutter efficacement contre des maladies comme le cancer et favoriser la cicatrisation des plaies. Les chercheurs de Virginia Tech et de l’Institut Weizmann, ainsi que des partenaires internationaux, progressent dans la découverte des mécanismes de migration cellulaire.

Dans une étude collaborative récente publiée dans Nature Communications, le professeur Amrinder Nain de Virginia Tech et le professeur Nir Gov de l'Institut Weizmann ont combiné des expériences de pointe et des cadres théoriques pour étudier « l'enroulement » cellulaire sur les fibres. Ce comportement, dans lequel une cellule s'enroule autour d'un axe de fibre pour migrer, s'est avéré plus prononcé dans les cellules cancéreuses invasives.

Pour acquérir une vision holistique du comportement cellulaire, les chercheurs ont élargi leur équipe et se sont concentrés sur l’étude de l’intérieur de la cellule vers ses interactions avec l’environnement. Ils visaient à comprendre comment les cellules se déplacent à l’aide de leurs protubérances, qui agissent comme des structures semblables à des bras.

En développant des réseaux de fibres et des stratégies d’imagerie, l’équipe a capturé les événements d’enroulement en 3D. Ils ont collaboré avec des experts des National Institutes of Health (NIH) pour utiliser des techniques de microscopie avancées et générer des lignées cellulaires spécifiques pour l'étude. Une modélisation informatique et des démonstrations in vivo de bobinage ont également été réalisées.

L’une des principales découvertes a été l’observation de cellules cancéreuses se déplaçant le long de fibres individuelles et naviguant à travers diverses architectures fibreuses en saisissant les fibres avec leurs saillies. Ce comportement avait rarement été étudié auparavant.

Les travaux de l’équipe de recherche fournissent des informations précieuses sur les principes énergétiques régissant l’enroulement et le mouvement des cellules. Comprendre comment les cellules s'enroulent autour des structures fibreuses du corps peut ouvrir la voie à de nouvelles stratégies pour lutter contre le cancer et améliorer la cicatrisation des plaies.

Cette étude met en valeur la puissance de la collaboration interdisciplinaire et l’importance d’intégrer des approches expérimentales et théoriques dans la compréhension des processus biologiques complexes.

Sources:

– Communications Nature (2023). DOI : 10.1038/s41467-023-41273-y