Des chercheurs mesurent le champ magnétique dans le milieu d’éclipse du Spider Pulsar PSR J2051-0827

Des chercheurs de l'Observatoire astronomique du Xinjiang (XAO) de l'Académie chinoise des sciences ont fait une découverte importante concernant le champ magnétique d'un pulsar araignée appelé PSR J2051-0827. Les pulsars araignées sont un type de système binaire de pulsars millisecondes caractérisé par des compagnons de faible masse sur des orbites de courte période. Dans ces systèmes, le vent intense du pulsar et les émissions électromagnétiques peuvent éroder et potentiellement détruire l’étoile compagnon.

Pour étudier les propriétés magnétiques du PSR J2051-0827, les chercheurs ont utilisé le radiotélescope sphérique à ouverture de cinq cents mètres (FAST). Ils se sont spécifiquement concentrés sur l’étude des caractéristiques de polarisation du pulsar et de la présence d’un champ magnétique au sein de son milieu d’éclipse. Les résultats de leur étude ont été publiés dans The Astrophysical Journal le 14 septembre.

Lors de la sortie de l'éclipse du pulsar, les chercheurs ont observé une diminution constante de la mesure de rotation (RM). Ce changement de RM variait de 60 à -28.7 rad m-2, indiquant l'existence d'un champ magnétique important au sein du milieu de l'éclipse. Sur la base de cette variation de RM, l’intensité du champ magnétique en visibilité directe a été estimée à 0.1 G.

Les chercheurs ont également détecté un phénomène connu sous le nom d’inversion RM, qui peut être attribué aux changements dans l’intensité du champ magnétique le long de la ligne de visée provoqués par le mouvement orbital binaire. Cette inversion du RM conforte l’idée selon laquelle l’environnement immédiat du pulsar est complexe et magnétisé. De plus, l’étude suggère que les environnements des pulsars araignées présentent certaines similitudes avec ceux associés aux sursauts radio rapides (FRB).

Les résultats de cette recherche contribuent à notre compréhension de la dynamique et des propriétés des pulsars araignées et offrent un aperçu des mécanismes responsables des éclipses observées dans ces systèmes. L'étude fournit des informations précieuses sur les conditions du champ magnétique à proximité immédiate du PSR J2051-0827 et ouvre de nouvelles voies pour des recherches plus approfondies dans le domaine de l'astronomie des pulsars.

Citation:

SQ Wang et al, Changement de mesure de rotation pendant l'éclipse d'une veuve noire PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI : 10.3847/1538-4357/acea81

Source : Académie chinoise des sciences