Le sable peut couler vers le haut, découvrent les ingénieurs de l'Université de Lehigh

Des chercheurs en ingénierie de l’Université Lehigh ont fait une découverte étonnante : le sable peut couler vers le haut. Les découvertes de l'équipe, publiées dans la revue Nature Communications, révèlent que lorsqu'un couple et une force d'attraction sont appliqués à chaque grain de sable, les particules peuvent monter les collines, monter les murs et monter et descendre les escaliers. Ce phénomène très inhabituel a des implications significatives pour un large éventail d’applications, depuis les soins de santé jusqu’au transport de matériaux et à l’agriculture.

La découverte a été faite par James Gilchrist, professeur Ruth H. et Sam Madrid de génie chimique et biomoléculaire au PC Rossin College of Engineering de Lehigh, et son équipe. Ils ont utilisé des équations décrivant le flux de matériaux granulaires pour démontrer que les particules s'écoulaient vers le haut comme un matériau granulaire.

Le Dr Samuel Wilson-Whitford, l'auteur principal de l'article, est tombé par hasard sur cette découverte alors qu'il effectuait des recherches sur la microencapsulation. Il a remarqué que lorsqu'il faisait tourner un aimant sous un flacon de particules de polymère recouvertes d'oxyde de fer, appelées microrouleaux, les grains de sable commençaient à monter.

Les chercheurs ont découvert que l’application d’un couple aux microrouleaux dotés d’aimants provoquait la rotation de chaque particule, créant ainsi des doublets temporaires qui se formaient et se brisaient rapidement. Cette cohésion générait un angle de repos négatif dû à un coefficient de frottement négatif, permettant aux particules de sable de s'écouler vers le haut.

L'augmentation de la force magnétique a augmenté la cohésion des particules de sable, leur donnant plus de traction et la capacité de se déplacer plus rapidement. Le mouvement collectif et la capacité des particules à adhérer les unes aux autres leur ont permis d'effectuer des actions contre-intuitives, telles que remonter les murs et monter les escaliers. Les chercheurs explorent actuellement l’utilisation de microrouleaux pour franchir des obstacles, ce qui pourrait avoir des applications potentielles en microrobotique et en soins de santé.

Cette découverte révolutionnaire ouvre de nouvelles voies de recherche et d’applications pour les matériaux granulaires. L’équipe de l’Université Lehigh prévoit de poursuivre l’étude des microrouleaux et d’explorer leur utilisation dans divers domaines. Ils étudient déjà les applications de mélange, de ségrégation et de mouvement d’objets. De plus, ils explorent l’utilisation de microrouleaux pour délivrer des nutriments à travers des matériaux poreux.

Les implications du sable qui monte vers le haut sont vastes, et cette découverte a le potentiel de révolutionner les industries et les technologies. L’équipe de recherche est ravie de poursuivre ses expériences et prévoit de publier prochainement plusieurs articles sur le sujet.

Source : Nature Communications (2023) DOI : 10.1038/s41467-023-41327-1