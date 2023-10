La Doerr School of Sustainability lance Mineral-X : faire progresser l'industrie minière vers une énergie propre

La Doerr School of Sustainability a récemment organisé un symposium de lancement de Mineral-X, un programme d'affiliation révolutionnaire axé sur l'innovation technologique, la représentation communautaire et la gestion responsable afin de parvenir à une chaîne d'approvisionnement en minéraux résiliente pour une énergie propre et renouvelable. Des dirigeants de sociétés minières, de sociétés de capital-risque, d'universitaires, de responsables gouvernementaux et de représentants de la Zambie se sont réunis au symposium pour discuter des moyens d'améliorer l'industrie minière essentielle du point de vue social et technique.

Mineral-X, doté d'un financement de près d'un million de dollars, vise à réinventer l'exploration minérale au-delà de la simple science en défendant la gestion de l'environnement et la représentation communautaire. Le programme adopte une approche holistique pour améliorer l’industrie minière pendant la transition vers l’abandon des combustibles fossiles. Cela comprend le développement de méthodes plus efficaces et plus respectueuses de l’environnement pour trouver et extraire les minéraux essentiels, ainsi que le renforcement de l’engagement communautaire et la fourniture d’une assistance éducative.

L'une des principales initiatives de Mineral-X consiste à utiliser des outils d'intelligence artificielle (IA) pour analyser les données géologiques et localiser avec précision les gisements minéraux souterrains à haute teneur. Avec la demande croissante de minéraux critiques tels que le cuivre, le nickel, le lithium et le cobalt dans la production de véhicules électriques, cette recherche est cruciale pour garantir une chaîne d'approvisionnement durable.

Le programme a obtenu le soutien de grandes sociétés minières comme KoBold Metals et Rio Tinto, ainsi que de Bidra, une société de capital-risque axée sur la durabilité. Il est important de noter que Mineral-X est entièrement exempt de fonds liés aux combustibles fossiles, comme l'a précisé David Zhen Yin, directeur de programme et chercheur scientifique.

En tirant parti de l’IA et des données géologiques, Mineral-X vise à minimiser la destruction des terres associée à l’exploitation minière. Les gisements à haute teneur peuvent être extraits avec moins de perturbations importantes du terrain et peuvent même être exploités sous terre. Cette approche protège non seulement l'environnement, mais réduit également les coûts et le temps requis pour l'exploration et l'extraction.

De plus, Mineral-X s'engage activement auprès des communautés minières en Zambie. Sofia Mantilla Salas, titulaire d'un doctorat. étudiant impliqué dans la sensibilisation sociale, travaille en étroite collaboration avec les communautés locales pour assurer leur participation active et leur partenariat dans les processus d'exploration et d'extraction minières. Le programme collabore également avec des universités zambiennes pour doter les ingénieurs miniers des compétences nécessaires pour rivaliser avec les ingénieurs étrangers.

Le lancement de Mineral-X et son engagement à promouvoir la durabilité dans l'industrie minière marquent une avancée significative vers la réalisation d'énergies propres et renouvelables. Grâce à cette initiative, la Doerr School of Sustainability ouvre la voie vers une chaîne d'approvisionnement en minéraux résiliente pour un avenir plus vert.

Sources:

– Le Quotidien

–McKinsey