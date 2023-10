Une équipe australo-canadienne transforme les déchets miniers en terre arable

Une équipe scientifique et technique australo-canadienne a trouvé un moyen de convertir les déchets miniers, appelés résidus, en terres arables pouvant être utilisées pour l'agriculture. Les résidus sont les déchets minéraux restants après l’extraction des métaux utiles des matériaux extraits. Ils sont généralement toxiques et inutilisables à d’autres fins en raison de la présence de métaux lourds. En conséquence, les résidus sont stockés dans des installations pour prévenir la pollution.

Cherchant à économiser des milliards de dollars en frais de stockage et à éliminer les risques de catastrophes associés à ces installations, des chercheurs des universités du Queensland et de la Saskatchewan ont cherché à transformer les résidus sans vie en sol sain en réintroduisant la vie microbienne. Les résidus n'ont pas les propriétés nécessaires à la croissance des plantes, car les racines et l'eau ne peuvent pas y pénétrer, et la présence de sels et de métaux peut tuer les plantes et les microbes du sol. Les processus naturels d’altération peuvent prendre des milliers d’années pour transformer les résidus en sol.

Pour accélérer ce processus de transformation, l’équipe a utilisé la Source de lumière canadienne (CLS), un synchrotron géant qui fonctionne en accélérant les particules chargées. En utilisant la lumière synchrotron du CLS, les scientifiques ont pu observer comment ils pourraient introduire des interfaces organiques-minérales et rajeunir les résidus. Leurs recherches leur ont permis de réintroduire avec succès des microbes du sol dans les résidus après les avoir modifiés avec du paillis végétal, ce qui a entraîné l'agrégation de matières organiques et de minéraux résiduels dans les particules du sol. Ce processus crée un milieu semblable au sol qui favorise la croissance des plantes.

Cette méthode, qui peut être réalisée en 12 mois seulement, pourrait être utilisée non seulement pour transformer les déchets miniers, mais aussi pour restaurer les sols endommagés par la surexploitation agricole, l'utilisation excessive d'engrais et le changement climatique. Alors que la demande de minéraux devrait augmenter dans les décennies à venir, il est crucial de trouver des utilisations durables pour les déchets miniers. En outre, cette découverte pourrait contribuer à répondre aux préoccupations concernant l’épuisement de la couche arable dans le monde.

(Source : Source de lumière canadienne, Université du Queensland, Université de la Saskatchewan)