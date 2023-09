Des chercheurs développent une nouvelle méthode de métallisation à l’aide d’une photorésiste à l’acide tannique modifié

Des chercheurs de l’Université du Shandong en Chine ont développé une nouvelle méthode de métallisation utilisant un motif photorésistant à l’acide tannique modifié. Le processus implique la formation de motifs fins d'Ag in situ par transfert direct de motifs d'une résine photosensible à l'acide tannique modifié et par placage autocatalytique in situ dans une solution d'ions Ag.

Traditionnellement, des approches ex situ ont été utilisées pour la structuration des métaux, mais elles ont eu des applications industrielles limitées en raison de l'instabilité et de la mauvaise dispersion des nanoparticules métalliques. Les chercheurs ont cherché à surmonter ces limitations en utilisant le dépôt autocatalytique in situ après structuration par lithographie, ce qui permet un meilleur contrôle de la croissance et de l'agrégation des particules métalliques dans les polymères.

L'acide tannique, riche en produits naturels, a été choisi comme composant clé de la résine photosensible en raison de sa structure tri-hydroxyle et de sa capacité à faciliter la réduction in situ des ions métalliques. Les motifs de photorésist à l'acide tannique modifiés ont été conçus à l'aide de techniques d'amplification chimique et de double exposition pour garantir une transformation réussie du motif de réserve en un motif métallique souhaité. Les chercheurs ont démontré que le processus pouvait être appliqué à divers substrats et dispositifs flexibles.

L'utilisation d'acide tannique modifié dans le processus de structuration de photorésist n'a pas été rapportée auparavant. L'équipe de recherche a développé avec succès un système de réserve utilisant une protection contre l'acide tannique avec des groupes BOC et méthacryloyle et a mis en œuvre un processus à double exposition pour régénérer les groupes hydroxyle phénoliques pour une réduction efficace des ions métalliques. Cela a permis la construction in situ de modèles Ag grâce à la réduction de Ag+ en nanoparticules Ag.

Les chercheurs pensent que leur méthode pourrait avoir des applications potentielles dans la formation d’autres films ou modèles métalliques et l’assemblage de dispositifs. La conductivité du film Ag produit par ce processus était excellente, avec une résistance carrée d'environ 1 Ω sq−1.

Cette étude fournit des informations précieuses sur la nouvelle méthode de métallisation utilisant une structure photorésistante à l’acide tannique modifié. D'autres recherches sont en cours pour explorer l'application de cette stratégie à d'autres films et motifs métalliques.

Source : Chimie industrielle et matériaux (DOI : 10.1039/D3IM00066D)