Echidnas : communiquer par des vocalisations

Des chercheurs de l'Université Curtin de Perth, en Australie, ont fait une découverte passionnante sur les habitudes de communication des échidnés. Pour la première fois, des enregistrements d'échidnés produisant divers sons, tels que des roucoulements, des grognements et des respirations sifflantes, ont été obtenus. Cette avancée met en lumière la façon dont ces créatures uniques se comportent et interagissent les unes avec les autres.

Le Dr Christine Cooper, qui étudie les échidnés au parc national de Dryandra, a exprimé son enthousiasme face aux résultats. Au départ, lorsqu’ils ont entendu les sons pour la première fois, ils n’ont pas pu les enregistrer, mais ils disposent désormais de preuves audio confirmant que les échidnés possèdent des capacités vocales. Ces connaissances marquent une évolution cruciale dans la compréhension de ces animaux fascinants.

Une explication possible des vocalisations pourrait être le comportement d'accouplement. Les sons se produisent principalement pendant la saison de reproduction, ce qui amène les chercheurs à supposer qu'ils sont destinés à attirer des partenaires potentiels. Cependant, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour déchiffrer les significations spécifiques de ces vocalisations.

Pour capturer les sons, l’équipe de recherche a utilisé des microphones portables et placé des caméras et des microphones à proximité de l’entrée d’une grotte d’échidné fréquemment visitée. Cette méthode leur a permis de collecter des données audio et visuelles sur les animaux dans leur habitat naturel.

Les enregistrements sont décrits par l’Australian Broadcasting Corporation (ABC) comme « des roucoulements, des grognements et une respiration sifflante ». Bien que l’interprétation précise puisse varier, on peut imaginer que ces sons ressemblent à un mélange de roucoulement de colombe et de hennissement de cheval miniature. Quelle que soit la manière dont elles sont caractérisées, ces vocalisations ajoutent au charme indéniable des échidnés.

Comprendre comment les échidnés communiquent est une étape importante vers la compréhension de leur dynamique sociale complexe. Grâce à ces nouvelles connaissances, les chercheurs peuvent approfondir les comportements et les interactions de ces remarquables monotrèmes.

