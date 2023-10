Une petite créature marine identifiée comme un organisme colonial par des chercheurs

Une équipe internationale de zoologistes et de spécialistes des vers parasites a identifié une créature marine unique capturée par le photographe sous-marin Ryo Minemizu au large des côtes d'Okinawa en 2018. La créature, composée de deux types de cercaires (vers larvaires parasites), a été surnommée « marins ». et « passagers » par les chercheurs.

Après avoir découvert la créature, Minemizu a publié des images en ligne et a contacté la communauté scientifique pour l'aider à l'identifier. Les chercheurs ont obtenu un échantillon et mené une enquête approfondie. Ils ont constaté que les marins et les passagers se tenaient étroitement les uns aux autres, formant un hémisphère au sommet plat. Les passagers étaient plus petits et formaient l'extérieur de l'hémisphère, tandis que les marins s'accrochaient aux queues des passagers et étendaient leur corps dans l'eau.

Une étude plus approfondie a révélé que les marins utilisaient leur corps comme des appendices, imitant le mouvement des cils. Ils coordonnaient leurs mouvements pour nager en groupe, ce qui leur permettait de faire des sauts brusques ou de se déplacer régulièrement dans l'eau. Les chercheurs pensent que les deux créatures ont formé un organisme colonial qui profite aux deux groupes.

Cette découverte met en lumière les adaptations complexes et fascinantes qui peuvent survenir dans la nature. Cela démontre également l'importance de la science citoyenne, puisque les photographies de Minemizu et sa collaboration avec l'équipe de recherche ont conduit à l'identification de cette créature jusqu'alors inconnue.

Source : Biologie actuelle (2023). DOI : 10.1016/j.cub.2023.08.090

Définition:

Cercaires : Larves parasites de vers trématodes.

