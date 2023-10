Les cernes d'arbres anciens révèlent une tempête solaire massive il y a 14,300 XNUMX ans

Les scientifiques ont découvert des preuves d'une tempête solaire massive survenue il y a 14,300 XNUMX ans en analysant d'anciennes cernes d'arbres trouvées dans les Alpes françaises. La hausse des niveaux de radiocarbone provoquée par la tempête solaire est la plus importante jamais identifiée et serait catastrophique pour la société technologique moderne si elle se produisait aujourd’hui. Une telle tempête pourrait anéantir les systèmes de télécommunications et de satellites, provoquer des pannes du réseau électrique et coûter des milliards de livres. Les chercheurs soulignent la nécessité de comprendre et de se préparer à ces tempêtes solaires afin de protéger les infrastructures mondiales de communication et d’énergie.

L'étude a été réalisée par une équipe internationale de scientifiques du Collège de France, du CEREGE, de l'IMBE, d'Aix-Marseille Université et de l'Université de Leeds. Ils ont analysé des troncs d'arbres subfossiles de la rivière Drouzet et ont découvert un pic sans précédent des niveaux de radiocarbone il y a 14,300 XNUMX ans. En comparant ce pic avec les mesures de béryllium provenant des carottes de glace du Groenland, l'équipe a conclu qu'il était provoqué par une énorme tempête solaire qui a éjecté des particules énergétiques dans l'atmosphère terrestre.

Des tempêtes solaires similaires aujourd’hui auraient des impacts dévastateurs, notamment des dommages aux transformateurs des réseaux électriques, la disparition des satellites de navigation et de télécommunication et de graves risques de radiation pour les astronautes. Les chercheurs préviennent qu’il est crucial de comprendre les risques futurs de tels événements et de prendre des mesures pour renforcer la résilience et protéger nos systèmes contre les dommages potentiels.

Alors que les chercheurs ont identifié neuf tempêtes solaires similaires au cours des 15,000 14,300 dernières années, cette tempête vieille de XNUMX XNUMX ans est la plus grande jamais observée. Les causes exactes et la fréquence de ces tempêtes solaires extrêmes sont encore inconnues, ce qui souligne la nécessité d'étudier et de comprendre davantage le comportement du soleil.

