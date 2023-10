Les origines moléculaires du développement du cerveau des primates révélées grâce à une étude sur les organoïdes cérébraux

Une étude révolutionnaire menée par des chercheurs de Yale a mis en lumière les événements moléculaires qui contribuent au développement du cerveau des primates. En utilisant des organoïdes cérébraux, qui sont de petits modèles tridimensionnels du cerveau en développement, les chercheurs ont pu suivre les changements provoqués par les cellules souches neurales dans le cerveau des singes macaques et des humains.

En comparant ces résultats avec des études antérieures menées sur le cerveau de souris, les chercheurs ont découvert des différences de développement clés qui distinguent les primates des souris. L’une des différences les plus significatives observées était l’activation accrue du GALP (Galanin-like peptide), un peptide précédemment associé au métabolisme énergétique et à l’appétit, dans le cerveau des macaques et des humains.

Publiée dans la revue Science, cette étude marque une étape importante dans la compréhension du développement du cerveau des primates et des origines des fonctions cognitives supérieures. Le chercheur associé Nicola Micali, co-premier auteur de l'étude, a souligné l'importance de comprendre le développement du cerveau des primates et son lien avec les capacités cognitives.

L'examen des organoïdes cérébraux dérivés de cellules souches pluripotentes humaines et de singe a révélé que le GALP jouait un rôle crucial dans le déclenchement de la prolifération des cellules souches neurales dans le cerveau des primates. En revanche, aucune activité générée par GALP n’a été trouvée dans le cerveau de la souris.

Cette découverte suggère que GALP pourrait contribuer à l’augmentation de la taille et de la complexité du cerveau des primates tout au long de l’évolution. L’étude a également révélé la présence de gènes dans les cellules souches neurales qui ont été associés à des troubles neuropsychiatriques, notamment la schizophrénie et le trouble bipolaire, à un stade très précoce du développement cérébral du fœtus.

Ces résultats indiquent que les origines de ces maladies surviennent beaucoup plus tôt dans le développement qu’on ne le pensait auparavant, élargissant ainsi notre compréhension de leur étiologie. L'étude, publiée dans le cadre de la série de 21 articles du BRAIN Initiative Cell Network compilant une bibliothèque complète de types de cellules cérébrales, souligne en outre l'importance de percer les mystères du cerveau humain.

QFP

Que sont les organoïdes cérébraux ? Les organoïdes cérébraux sont de petites répliques tridimensionnelles du cerveau en développement que les chercheurs utilisent pour étudier le développement et le fonctionnement du cerveau. Qu’est-ce que le GALP ? Le GALP (Galanin-like peptide) est un peptide connu pour son implication dans le métabolisme énergétique et l'appétit. Quelles ont été les principales différences observées entre les cerveaux des primates et des souris ? L’une des principales différences observées était l’activation accrue du GALP dans les cerveaux des macaques et des humains par rapport au cerveau des souris. Qu’ont découvert les chercheurs sur les troubles neuropsychiatriques ? Les chercheurs ont découvert des gènes dans les cellules souches neurales qui sont liés à des troubles neuropsychiatriques, tels que la schizophrénie et le trouble bipolaire, très tôt dans le développement du cerveau fœtal. Quelle est la portée de cette étude ? Cette étude donne un aperçu des origines moléculaires du développement du cerveau des primates et offre une compréhension plus approfondie des complexités du cerveau humain. Il révèle également de nouvelles connexions entre le GALP, les cellules souches neurales et la taille et la complexité du cerveau des primates.