La plus grande tempête solaire de l'histoire aurait pu dévaster la société moderne

Les scientifiques ont récemment découvert des preuves de la plus grande tempête solaire jamais enregistrée grâce à l'analyse des cernes des arbres anciens dans les Alpes du sud de la France. Le pic des niveaux de radiocarbone trouvé dans les anneaux suggère qu’une énorme tempête solaire s’est produite il y a environ 14,300 XNUMX ans. Une telle tempête d’une telle ampleur aurait pu avoir des effets catastrophiques sur la société moderne, provoquant potentiellement des pannes généralisées des réseaux électriques et perturbant les systèmes de satellite et de télécommunications.

L'équipe de chercheurs de diverses institutions, dont le Collège de France, le CEREGE, l'IMBE, Aix-Marseille Université et l'Université de Leeds, a mené son analyse en mesurant les niveaux de radiocarbone dans des arbres centenaires préservés le long des berges de la rivière Drouzet près de Gap, France. Ils ont comparé le pic des niveaux de radiocarbone avec les mesures de béryllium dans les carottes de glace du Groenland, ce qui les a amenés à proposer que ce pic était dû à une tempête solaire massive, connue sous le nom d'événement Miyake, qui aurait libéré une quantité importante de particules énergétiques dans l'atmosphère terrestre. .

Les événements Miyake, du nom d'un scientifique japonais qui les a découverts pour la première fois, sont des tempêtes solaires rares et extrêmement puissantes qui n'ont jamais été observées directement. Seuls neuf événements ont été identifiés jusqu'à présent, le plus récent s'étant produit en 993 et ​​774 après JC. Les scientifiques ne comprennent toujours pas pleinement la nature de ces tempêtes extrêmes ni pourquoi elles se produisent. Des recherches sont en cours pour déterminer leurs causes, leur fréquence et la possibilité de les prédire.

L'étude met en évidence les limites de s'appuyer uniquement sur des mesures instrumentales de l'activité solaire, disponibles seulement depuis le XVIIe siècle. Les cernes des arbres anciens, ainsi que les mesures du béryllium dans les carottes de glace, fournissent des informations précieuses sur le comportement du Soleil dans le passé. Ainsi, ils contribuent à une meilleure compréhension des tendances à long terme du Soleil.

La découverte de cette tempête solaire massive rappelle les risques potentiels associés à une puissante activité solaire. Comprendre et prévoir de tels événements pourrait être crucial pour atténuer leur impact potentiel sur notre société de plus en plus dépendante de la technologie.

Sources:

– Etude dirigée par Edouard Bard, professeur d'évolution du climat et des océans au Collège de France et au CEREGE.

– Les recherches ont impliqué des institutions telles que le Collège de France, le CEREGE, l'IMBE, Aix-Marseille Université et l'Université de Leeds.