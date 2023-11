Innover : impression 3D de follicules pileux dans une peau cultivée en laboratoire

Les follicules pileux jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé et du fonctionnement de notre peau. Ils aident à réguler la température corporelle, produisent de la sueur et contiennent des cellules souches qui facilitent la cicatrisation de la peau. Cependant, les modèles de peau existants cultivés en laboratoire étaient incomplets et ne tenaient pas compte des follicules pileux. Cette lacune pourrait bientôt être comblée grâce aux recherches révolutionnaires menées par des scientifiques du Rensselaer Polytechnic Institute (RPI).

Le Dr Pankaj Karande, professeur agrégé de chimie et de bio-ingénierie au RPI, et son équipe ont réussi à incorporer des follicules pileux dans des tissus cutanés humains cultivés en laboratoire à l'aide de la technologie d'impression 3D. Cette réalisation marque une étape importante dans le domaine de l’ingénierie tissulaire et ouvre de nouvelles possibilités pour les tests de médicaments et les greffes de peau.

Les approches traditionnelles de reconstruction des follicules pileux à l’aide de cellules d’origine humaine ont été confrontées à des défis. Cependant, des études antérieures ont montré que ces cellules, lorsqu’elles sont cultivées dans un environnement tridimensionnel, ont le potentiel de générer de nouveaux follicules pileux ou tiges capillaires. S'appuyant sur ces recherches, le Dr Karande et son équipe ont utilisé des techniques de bio-impression 3D pour créer des modèles de peau comprenant des follicules pileux fonctionnels.

Le processus impliquait la culture de cellules cutanées et folliculaires en laboratoire et leur conversion en une bio-encre adaptée à l’impression 3D. La bio-encre, composée de protéines et d’autres matériaux, a été appliquée sur une fine aiguille, permettant à l’imprimante de déposer des couches de peau et d’incorporer simultanément des cellules ciliées. Au fil du temps, les canaux entourant les cellules ciliées se sont remplis de cellules cutanées, imitant la structure des follicules pileux naturels.

Alors que les tissus cutanés imprimés en 3D contenant des follicules pileux ont actuellement une durée de vie de deux à trois semaines, cette avancée démontre des progrès significatifs dans le développement de greffes de peau capables de faire pousser des cheveux. La prolongation de la durée de vie des tissus cutanés est un objectif futur, qui permettrait des tests de médicaments plus avancés et pourrait conduire à des progrès dans la médecine régénérative et les tests cosmétiques.

Cette étude présente le potentiel de l’impression 3D pour faire progresser la compréhension des structures biologiques complexes et de leur interaction avec les produits topiques. En incorporant des follicules pileux dans des modèles de peau cultivés en laboratoire, les chercheurs obtiennent des informations précieuses qui peuvent améliorer le développement de futurs traitements contre les brûlures et autres affections cutanées.

La capacité d’imprimer en 3D des follicules pileux sur de la peau cultivée en laboratoire témoigne de l’approche multidisciplinaire employée par les chercheurs du RPI à l’intersection de l’ingénierie et des sciences de la vie. Ces progrès ont des implications considérables pour la santé humaine et le développement de modèles de peau biologiquement représentatifs.

QFP

1. Quelles sont les fonctions des follicules pileux dans la peau ?

Les follicules pileux régulent la température corporelle, produisent de la sueur et contiennent des cellules souches qui favorisent la cicatrisation de la peau.

2. Comment les chercheurs ont-ils incorporé des follicules pileux dans des tissus cutanés cultivés en laboratoire ?

L’équipe du RPI a cultivé des cellules cutanées et folliculaires en laboratoire et les a converties en une bio-encre imprimable. Cette bio-encre a été appliquée sur une fine aiguille, permettant un dépôt précis et la création de couches cutanées comprenant des cellules ciliées.

3. Quelles sont les applications potentielles de l’impression 3D de follicules pileux dans les modèles de peau ?

Cette percée pourrait conduire à des progrès dans les domaines des tests de médicaments, de la médecine régénérative et des tests cosmétiques. En créant des modèles de peau plus complexes et biologiquement pertinents, les chercheurs peuvent mieux comprendre comment la peau interagit avec les produits topiques et développer des traitements améliorés pour diverses affections cutanées.