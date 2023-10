Des chercheurs découvrent que les échidnés peuvent vocaliser pendant la saison de reproduction

Des chercheurs ont récemment découvert des preuves selon lesquelles les échidnés, créatures hérissées originaires d'Australie, sont capables de vocaliser. De précédents débats entre scientifiques se sont demandé si les échidnés, qui se nourrissent de termites et pondent des œufs, possèdent la capacité d'émettre des sons. Cependant, une équipe de l'Université Curtin en Australie, ainsi que des collègues du Royaume-Uni, ont capturé des enregistrements d'échidnés sauvages à bec court dans le parc national de Dryandra, en Australie occidentale. Les enregistrements ont révélé que les échidnés roucoulaient, grognaient, sifflaient et expiraient pendant la saison de reproduction, soit en solo, soit en présence d'un autre échidné.

Selon Christine Cooper, écophysiologiste des vertébrés de l'Université Curtin, une analyse minutieuse des sons enregistrés a confirmé que les échidnés sont effectivement capables de vocaliser, les alignant ainsi sur d'autres mammifères utilisant la communication acoustique. La communication acoustique, qui implique l'utilisation de sons pour attirer des partenaires, se défendre ou attaquer, échanger des informations ou communiquer avec d'autres animaux, est courante chez de nombreux vertébrés terrestres. On sait qu'il a évolué indépendamment dans divers groupes d'animaux, notamment les mammifères, les oiseaux, les geckos, les crocodiliens et les grenouilles.

La découverte d'échidnés vocalisant pendant la saison de reproduction fournit des informations précieuses sur l'évolution des sons des animaux. Cela suggère que l’ancêtre commun des monotrèmes, tels que les échidnés et les ornithorynques, avait également la capacité de vocaliser. Les monotrèmes sont des mammifères pondeurs qui ont divergé des autres mammifères il y a des millions d'années. Les résultats confirment en outre l’idée selon laquelle la communication acoustique utilisant le son s’est probablement développée il y a 100 à 200 millions d’années.

Bien que le but et la signification exacts des vocalisations des échidnés restent inconnus, les chercheurs pensent qu'elles sont principalement associées aux activités de reproduction. L'étude met en lumière le comportement de ces créatures australiennes uniques et souligne qu'il reste encore beaucoup à apprendre sur les échidnés et leurs vocalisations complexes.

Source : Journal de zoologie