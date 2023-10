Des chercheurs découvrent d'anciennes plantes d'agave en Arizona qui persistent depuis des milliers d'années

Les chercheurs ont découvert des preuves d'espèces de plantes d'agave non modifiées qui ont été cultivées par les premières civilisations de l'Arizona, notamment le peuple Hohokam qui vivait entre 300 et 1500 9,000 de notre ère. Les plantes d'agave jouent un rôle économique et social important dans les Amériques depuis plus de XNUMX XNUMX ans. Avant la culture du maïs, les agaves constituaient une source importante de glucides pour ces cultures anciennes. Le peuple Hohokam utilisait des techniques agricoles telles que la construction de terrasses pour la culture sèche d'agave afin d'augmenter leur potentiel agricole.

L'étude, publiée dans Annals of Botany, met en évidence l'importance de ces anciennes espèces d'agave. Alors que de nombreuses cultures originaires des Amériques ont été largement modifiées par les colons européens et leurs descendants, ces agaves domestiquées avant le contact sont restées largement inchangées pendant des siècles. Les chercheurs estiment que la protection de ces espèces d’agaves est cruciale, compte tenu de l’intérêt croissant porté à l’étude des espèces sauvages apparentées aux cultures contemporaines.

La découverte de ces anciennes plantes d'agave offre une opportunité précieuse d'étudier les types de cultures cultivées par les anciens agriculteurs et d'explorer les avantages de la culture actuelle de cultures adaptées à la sécheresse en utilisant des méthodes agroécologiques durables. Wendy Hodgson, l'auteur principal de l'article, souligne l'importance de comprendre les paysages modernes comme un héritage d'activités humaines passées plutôt que comme des environnements vierges. Elle espère que la collaboration avec les archéologues et les peuples autochtones améliorera davantage notre compréhension des pratiques agricoles anciennes.

Cette recherche contribue aux efforts continus du Jardin botanique du désert pour documenter et étudier les espèces d'agave dans tout l'Arizona, le sud-ouest et le nord du Mexique. La redécouverte de ces agaves domestiquées avant le contact démontre la riche histoire de la culture des plantes dans la région. En préservant et en étudiant ces espèces végétales anciennes, les chercheurs peuvent mieux comprendre les pratiques agricoles durables employées par les premières civilisations.

