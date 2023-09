Une nouvelle méthode de stockage du carbone utilise la mer Noire comme puits naturel

Des chercheurs de la société israélienne de solutions au changement climatique Rewind ont développé une méthode innovante de stockage du carbone qui utilise la mer Noire comme puits naturel. Le processus consiste à prélever des plantes et autres biomasses à forte concentration de carbone et à les couler au fond de la mer. Cela empêche le carbone d’être rejeté dans l’atmosphère et le stocke efficacement pendant des milliers d’années.

L’inspiration pour cette méthode est venue de la nature elle-même, les plantes étant connues pour leur capacité à capter et à stocker le dioxyde de carbone. En préservant l’équilibre des émissions de carbone lors de la décomposition des plantes, les chercheurs ont émis l’hypothèse qu’ils pourraient obtenir un effet net négatif, empêchant le carbone de rentrer dans l’atmosphère. Cette méthode utilise des matières végétales existantes qui autrement seraient gaspillées ou brûlées.

La mer Noire a été choisie comme emplacement idéal pour le stockage du carbone en raison de sa forme géologique, qui empêche l’oxygène d’atteindre les couches plus profondes où se trouve la biomasse riche en carbone. Le manque d'oxygène crée un environnement qui préserve les plantes et empêche leur décomposition. De plus, la région de la mer Noire produit une quantité importante de biomasse résiduelle provenant de l'agriculture et des produits ligneux, ce qui en fait un endroit approprié pour ce processus.

Les plantes ligneuses, comme les arbres, sont particulièrement adaptées au stockage du carbone car elles captent rapidement le carbone et sont stables dans l’eau. D’autres restes agricoles, comme les tiges de tournesol, sont également des options viables. La biomasse est testée pour sa teneur en carbone et ses produits chimiques nocifs avant d'être transportée et coulée dans la mer.

Si elle est étendue, cette méthode de stockage du carbone pourrait potentiellement éliminer 1 milliard de tonnes de dioxyde de carbone de l’atmosphère chaque année. Ceci est important étant donné que le monde a émis 36.6 milliards de tonnes de dioxyde de carbone en 2022 et que l’élimination du carbone est essentielle pour l’atténuation du changement climatique.

Bien que des technologies de captage du carbone existent, l’un des défis réside dans la quantité d’énergie nécessaire pour filtrer le CO2 de l’air et les coûts d’infrastructure associés. Cependant, cette nouvelle méthode utilisant la mer Noire comme puits naturel pourrait constituer une solution plus rentable et plus économe en énergie.

Source : Rewind, ABC News, Reuters