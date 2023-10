Des scientifiques découvrent les rayons gamma les plus énergétiques de Pulsar

Les scientifiques utilisant l'observatoire HESS en Namibie ont fait une découverte incroyable : les rayons gamma de la plus haute intensité jamais enregistrés par un pulsar, une étoile morte. Ces rayons gamma avaient une énergie de 20 téraélectronvolts, soit des milliards de fois celle de la lumière visible. Cette découverte remet en question les théories actuelles sur la génération de rayons gamma pulsés à partir des pulsars.

Les pulsars sont les restes d’étoiles qui ont explosé en supernovae. Ces étoiles mortes sont incroyablement denses et sont principalement constituées de neutrons. Ils ont un diamètre de seulement 20 km et tournent très rapidement, émettant des faisceaux de rayonnement électromagnétique. Ces faisceaux, souvent appelés impulsions de rayonnement, peuvent être observés s’ils traversent notre système solaire.

Les scientifiques pensent que la source de ce rayonnement est constituée d'électrons rapides qui sont produits et accélérés dans la magnétosphère du pulsar lorsqu'ils se déplacent vers sa périphérie. La magnétosphère est constituée de plasma et de champs électromagnétiques qui entourent l’étoile et tournent avec elle. À mesure que les électrons se déplacent vers l’extérieur, ils gagnent de l’énergie et la libèrent sous forme de faisceaux de rayonnement.

Le pulsar Vela, situé dans la constellation Vela, est le pulsar le plus brillant de la bande radio et émet également des rayons gamma dans la gamme des gigaélectronvolts. Cependant, au-delà d’un certain seuil énergétique, son rayonnement s’arrête brusquement. Grâce à des observations approfondies avec HESS, les scientifiques ont découvert une nouvelle composante de rayonnement à des énergies encore plus élevées, jusqu'à des dizaines de téraélectronvolts.

Cette découverte remet en question les connaissances antérieures sur les pulsars et les mécanismes à l’origine de leur rayonnement à haute énergie. Cela suggère que les particules pourraient être accélérées grâce à un processus appelé reconnexion magnétique au-delà de la magnétosphère du pulsar. Cependant, cette hypothèse se heurte encore à des difficultés pour expliquer comment un rayonnement aussi extrême est produit.

Le pulsar Vela détient désormais le record d’émission de rayons gamma de la plus haute énergie par un pulsar. Cette découverte ouvre de nouvelles opportunités pour détecter d’autres pulsars dotés de rayons gamma de haute énergie et améliorer notre compréhension des processus d’accélération extrêmes dans les objets astrophysiques.

