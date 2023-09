Résonateurs optiques sur puce avec de faibles pertes UV record développés par des chercheurs

By

Des chercheurs de l'Université de Yale ont réussi à créer des résonateurs photoniques sur puce qui fonctionnent dans les régions ultraviolettes (UV) et visibles du spectre, obtenant ainsi une faible perte de lumière UV record. Ces résonateurs ouvrent la voie au développement de dispositifs miniatures basés sur des puces pour des applications telles que la détection spectroscopique, la communication sous-marine et le traitement de l'information quantique.

La photonique UV est un domaine relativement inexploré comparé à la photonique des télécommunications et à la photonique visible. Cependant, les longueurs d’onde UV sont cruciales pour accéder à certaines transitions atomiques dans l’informatique quantique basée sur les atomes/ions et pour exciter des molécules fluorescentes spécifiques pour la détection biochimique.

Les chercheurs ont développé des microrésonateurs optiques à base d'alumine avec une faible perte UV sans précédent en combinant le bon matériau avec des techniques de conception et de fabrication optimisées. Les microrésonateurs ont été fabriqués à partir de films minces d'alumine de haute qualité préparés à l'aide d'un processus de dépôt de couche atomique (ALD) hautement évolutif. La grande bande interdite de l'alumine, d'environ 8 eV, la rend transparente aux photons UV.

Pour obtenir un confinement supplémentaire de la lumière tout en minimisant la perte de diffusion, les chercheurs ont gravé l'alumine pour créer des guides d'ondes à nervures. Ils ont déterminé la profondeur de gravure optimale grâce à des simulations. De plus, l'équipe a créé des résonateurs en anneau avec un rayon de 400 microns, permettant une suppression des pertes de rayonnement inférieure à 0.06 dB/cm à 488.5 nm et inférieure à 0.001 dB/cm à 390 nm, soit un facteur de qualité (Q) record de 1.5 × 106 à 390 nm et 1.9 × 106 à 488.5 nm.

Les chercheurs pensent que la photonique UV offre des avantages en matière de communication en raison de sa plus grande bande passante et dans des conditions où d'autres longueurs d'onde sont absorbées, comme les environnements sous-marins. Le processus de dépôt de couche atomique compatible CMOS utilisé pour la fabrication de l'alumine ouvre également la voie à l'intégration du CMOS avec la photonique à base d'alumine amorphe.

Les recherches futures visent à développer des résonateurs en anneau à base d'alumine pouvant être réglés sur différentes longueurs d'onde pour un contrôle précis de la longueur d'onde et à créer des modulateurs en utilisant deux résonateurs qui interfèrent l'un avec l'autre. Les chercheurs prévoient également de développer une source de lumière UV intégrée au circuit intégré photonique (PIC) pour établir un système UV complet basé sur le PIC.

