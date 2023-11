Une nouvelle technique permet un contrôle précis des propriétés des nanoparticules pour les technologies d'énergie propre

By

Les chercheurs du MIT et leurs collègues ont développé une technique révolutionnaire impliquant l'irradiation ionique pour manipuler la taille, la composition et d'autres propriétés cruciales des nanoparticules. Ces nanoparticules sont essentielles à diverses technologies énergétiques propres et environnementales. L’équipe a réussi à démontrer que les nanoparticules créées à l’aide de cette méthode surpassaient leurs homologues produites de manière conventionnelle.

Les chercheurs pensent que les matériaux sur lesquels ils ont travaillé pourraient révolutionner des technologies telles que les piles à combustible, utilisées pour produire de l’électricité sans CO2, et la production de matières premières d’hydrogène propre pour l’industrie chimique grâce à des cellules d’électrolyse. En améliorant les performances de ces catalyseurs vitaux, le potentiel de conversion d’énergie propre et de dispositifs informatiques économes en énergie est considérablement augmenté.

Traditionnellement, les catalyseurs fabriqués à partir de matériaux à base d'oxydes métalliques étaient confrontés à des défis tels qu'une faible durabilité due au grossissement des particules métalliques du catalyseur à haute température. Cela a entraîné une perte de superficie et d’activité. Pour surmonter ces limites, l'équipe de recherche a utilisé une technique appelée exsolution métallique, dans laquelle des nanoparticules métalliques sont précipitées à partir d'un oxyde hôte sur la surface de l'électrode. Cet ancrage rend les nanoparticules plus stables et conduit à des progrès significatifs dans la conversion d'énergie propre.

Contrôler les propriétés précises des nanoparticules résultant de l’exsolution s’est avéré un défi. Cependant, les chercheurs ont découvert une solution prometteuse sous forme d’irradiation ionique. En dirigeant un faisceau d’ions vers l’électrode tout en dissolvant simultanément des nanoparticules métalliques sur sa surface, l’équipe a obtenu un contrôle précis sur la taille, la composition, la densité et l’emplacement des nanoparticules.

De plus, l’irradiation ionique a permis aux chercheurs de créer des particules plus petites, jusqu’à deux milliardièmes de mètres de diamètre, dépassant les capacités des méthodes conventionnelles. En irradiant avec des éléments spécifiques, tels que le nickel, ils ont également pu modifier la composition des nanoparticules, permettant ainsi la création de nanoparticules multi-éléments ou d'alliages ayant une activité catalytique plus élevée.

L'équipe a démontré que l'irradiation ionique facilitait non seulement la formation de nanoparticules, mais induisait également des défauts dans la structure de l'électrode, augmentant ainsi la densité des nanoparticules résultantes.

En plus de permettre un contrôle précis des propriétés des nanoparticules, l’irradiation offre la possibilité d’un contrôle spatial extrême. Cela signifie que les chercheurs pourraient potentiellement « écrire » ou concevoir des nanostructures spécifiques en focalisant le faisceau d’ions, ce qui présente un énorme potentiel pour des micro et nanostructures bien contrôlées.

Dans l’ensemble, cette nouvelle technique ouvre des possibilités passionnantes pour faire progresser les technologies d’énergie propre en optimisant les propriétés des nanoparticules catalytiques, conduisant à une efficacité et des performances améliorées.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que l’irradiation ionique ?

L'irradiation ionique est une technique qui consiste à bombarder un matériau avec des faisceaux de particules chargées pour induire des modifications spécifiques de ses propriétés.

Que sont les nanoparticules?

Les nanoparticules sont des particules microscopiques dont la taille varie de 1 à 100 nanomètres. Ils possèdent des propriétés uniques en raison de leur petite taille, ce qui les rend très utiles dans divers domaines, notamment la nanotechnologie, l’électronique et la médecine.

Que sont les catalyseurs ?

Les catalyseurs sont des substances qui accélèrent les réactions chimiques sans être consommées au cours du processus. Ils fournissent une voie de réaction alternative avec une énergie d'activation plus faible, permettant aux réactions de se produire plus rapidement à des températures plus basses.

Que sont les piles à combustible ?

Les piles à combustible sont des dispositifs qui produisent de l'électricité en convertissant l'énergie chimique d'un carburant, tel que l'hydrogène, en énergie électrique par le biais d'une réaction électrochimique. Ils sont propres, efficaces et ont le potentiel de fournir une énergie durable pour diverses applications.

Qu’est-ce que l’exsolution de métal ?

L'exsolution métallique est un processus dans lequel des nanoparticules métalliques sont précipitées hors d'un oxyde hôte et incorporées dans une électrode, améliorant ainsi sa stabilité et son activité catalytique.

