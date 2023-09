Réglage dynamique de la friction dans le graphène : une percée dans le contrôle de surface

Une équipe dirigée par le professeur Rosa Espinosa-Marzal de l'Université de l'Illinois à Urbana-Champaign a fait une découverte révolutionnaire dans le domaine du contrôle des frictions. Grâce à leurs recherches, ils ont démontré la capacité d’ajuster dynamiquement le frottement sur une surface de graphène à l’aide de champs électriques externes. Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour contrôler la friction dans les dispositifs à l’échelle micro et nanométrique, réduisant potentiellement la consommation d’énergie et améliorant les performances de divers systèmes.

La friction joue un rôle crucial dans les systèmes naturels et artificiels, affectant les contacts glissants, l'usure des matériaux et l'écoulement des fluides sur les surfaces. Traditionnellement, le frottement était contrôlé par des moyens passifs tels que la sélection des matériaux et la rugosité de la surface. Cependant, il existe un intérêt croissant pour l’exploration de systèmes dans lesquels la friction peut être ajustée dynamiquement en temps réel.

Une approche prometteuse pour parvenir à un contrôle dynamique du frottement consiste à utiliser des champs électriques externes. Ces champs peuvent modifier les propriétés des lubrifiants, des surfaces des matériaux et leurs interactions. Les chercheurs mettent en évidence le potentiel des matériaux 2D, en particulier le graphène, dans ce domaine en raison de sa résistance mécanique, de sa stabilité chimique et de sa stabilité thermique.

Le graphène, une forme bidimensionnelle de carbone, est connu pour ses propriétés exceptionnelles et est souvent qualifié de « matériau miracle ». Les surfaces recouvertes de graphène présentent généralement un très faible frottement. Cependant, l’équipe de recherche a démontré qu’avec l’application d’un champ électrique, le frottement sur les surfaces recouvertes de graphène peut être « activé », créant un état de frottement plus élevé. Cet état peut ensuite être contrôlé et ramené à un état de friction plus faible sans nécessiter de polarisations électriques importantes.

Les implications de cette découverte sont importantes. Il a le potentiel de réduire la consommation d’énergie dans les systèmes nano- et micro-électromécaniques, tout en permettant également un contrôle dynamique du frottement. En atténuant l'usure et la corrosion associées à l'application directe de la polarisation, cette avancée offre de nouvelles possibilités de contrôle de surface et d'optimisation du système.

Cette recherche ouvre des possibilités passionnantes pour l’avenir du contrôle des frictions. La capacité d’ajuster dynamiquement la friction in situ pourrait révolutionner diverses industries, de la fabrication au transport. Avec davantage de développement et de perfectionnement, cette technologie pourrait conduire à des systèmes plus efficaces et plus durables, bénéfiques à la fois pour notre vie quotidienne et pour l'environnement.

Source : Grainger College of Engineering de l'Université de l'Illinois (DOI : 10.1038/s41467-023-41375-7)