Contrôler la friction sur les surfaces de graphène avec des champs électriques

Une équipe de recherche de l'Université de l'Illinois Urbana-Champaign et de l'Université de Californie a découvert une nouvelle méthode permettant d'ajuster et de contrôler dynamiquement le frottement sur une surface de graphène à l'aide de champs électriques externes. La friction joue un rôle crucial dans divers systèmes, notamment dans le comportement des contacts glissants, l'usure des matériaux et l'écoulement des fluides sur les surfaces. La capacité de contrôler activement la friction devient de plus en plus importante à mesure que les dispositifs à l’échelle micro et nanométrique gagnent en popularité.

Les chercheurs ont étudié le frottement au niveau du contact à l'échelle nanométrique entre les transistors à effet de champ (FET) en graphène et une pointe de microscopie à force atomique (AFM). Ils ont découvert qu’en modulant le niveau de dopage du graphène à l’aide d’un champ électrique externe, la friction pouvait être améliorée et ajustée. Plus précisément, lorsque le graphène était en contact avec des pointes semi-conductrices, le frottement était sensible à la densité de charge du graphène.

L’une des méthodes les plus prometteuses pour contrôler la friction consiste à utiliser des champs électriques externes. Ces champs peuvent modifier les propriétés des lubrifiants, les surfaces des matériaux et les interactions entre eux. L'équipe de chercheurs estime que les matériaux 2D, tels que le graphène, constituent un excellent choix pour la conception de surfaces en interaction en raison de leur résistance mécanique, de leur stabilité chimique et de leur stabilité thermique élevées.

Traditionnellement, les surfaces recouvertes de films de graphène présentent un très faible frottement. Cependant, les chercheurs ont découvert qu’en exposant la surface recouverte de graphène à un champ électrique dans de bonnes conditions, la friction pouvait être « activée ». Le système pourrait alors être contrôlé dans cet état de friction plus élevé avant d'être ramené à un état de friction plus faible, le tout sans appliquer de fortes polarisations électriques entre les surfaces en contact.

Cette découverte a le potentiel de réduire considérablement la consommation d’énergie dans les systèmes nano- et micro-électromécaniques et de permettre un contrôle dynamique du frottement. Il atténue également l'usure et la corrosion accrues des surfaces de glissement lorsqu'une sollicitation directe est appliquée. L’équipe de recherche estime que leurs travaux ouvriront la voie à de nouvelles approches en matière de conception de surfaces et contribueront aux progrès dans divers domaines.

Sources:

– Université de l'Illinois Urbana-Champaign

- Université de Californie