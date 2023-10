Des scientifiques découvrent une méthode économe en énergie pour la production d'urée

Des scientifiques de l'Université de technologie du Queensland ont trouvé un moyen de produire de l'urée à température ambiante, éliminant ainsi le processus énergivore généralement utilisé dans la production d'engrais synthétiques. L'urée est un engrais azoté essentiel qui soutient environ 27 % des cultures de la population mondiale. C’est également une matière première essentielle pour des industries telles que les produits pharmaceutiques, cosmétiques et plastiques.

Traditionnellement, l'urée synthétique est produite en faisant réagir de l'ammoniac et du dioxyde de carbone à des températures et des pressions élevées. Cependant, la nouvelle solution proposée par l’équipe de recherche implique une réaction chimique entre l’azote et le monoxyde de carbone utilisant un catalyseur à base de graphène à température ambiante et pression atmosphérique. Cette approche réduit considérablement les apports d’énergie par rapport aux méthodes traditionnelles, ce qui en fait une avancée prometteuse dans la production d’urée.

Alors que la recherche en est actuellement au stade théorique, l’équipe a identifié un catalyseur prometteur pour la synthèse d’urée durable et économe en énergie. Ils collaborent désormais avec d’autres groupes de recherche pour développer davantage et progresser vers l’application pratique de cette technologie.

Les résultats de l’étude, intitulée « Couplage CN activé par la rupture de liaison NN pour la production électrochimique d’urée », ont été publiés dans Advanced Functional Materials.

Cette méthode innovante de production d’urée pourrait bénéficier grandement aux industries agricoles et manufacturières en fournissant une solution plus durable et plus rentable. En réduisant la consommation d'énergie, ce développement s'aligne sur les efforts mondiaux visant à réduire les émissions de carbone et à promouvoir la durabilité environnementale.

Sources:

– Université de technologie du Queensland

– Matériaux fonctionnels avancés