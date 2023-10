Des chercheurs découvrent un traitement prometteur contre la superbactérie hospitalière

Les recherches menées par María Soledad Ramírez, chercheuse en résistance aux antibiotiques à Cal State Fullerton, et son équipe, ont découvert une option thérapeutique potentielle pour Acinetobacter baumannii, une superbactérie couramment trouvée dans les hôpitaux et résistante à de nombreux antibiotiques. Ce type de bactérie, également connu sous le nom d’Acinetobacter baumannii ou CRAB résistant aux carbapénèmes, constitue une menace importante pour les patients vulnérables dont le système immunitaire est affaibli.

Les chercheurs se sont concentrés sur les tests de différentes souches de bactéries lactiques (LAB) pour déterminer leur efficacité à inhiber la croissance d’A. baumannii. Parmi les souches testées, Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 s'est révélée particulièrement efficace pour empêcher la croissance des cellules d'A. baumannii, voire provoquer leur mort.

Ramírez note que les bactéries lactiques sont prometteuses en tant que traitement potentiel des infections causées par A. baumannii. L'étude explore en outre comment différentes souches de LAB peuvent combattre le CRAB grâce à divers tests et à l'examen de la réponse génétique d'A. baumannii. Les résultats de cette étude ont été publiés dans Scientific Reports.

Les résultats de l'étude suggèrent que Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 a la capacité de lutter contre A. baumannii, offrant ainsi une option thérapeutique alternative potentielle pour ces infections. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour valider ces résultats et développer ce traitement potentiel.

L'équipe de recherche, qui comprend Nicholas Salzameda, président et professeur de chimie et de biochimie au CSUF, ainsi que les étudiants de premier cycle Briea Gasca et Nardin Georgeos, a également souligné l'importance de poursuivre la recherche et le développement de nouveaux antibiotiques pour lutter contre les bactéries multirésistantes. Cette recherche pourrait potentiellement sauver des millions de vies dans le monde.

L'étude constitue une réalisation importante pour Gasca, qui a travaillé aux côtés de Ramírez au cours de la dernière année, acquérant une expérience de recherche précieuse et approfondissant ses connaissances et ses compétences en biologie moléculaire et en biotechnologie. Gasca espère que sa participation à cette étude démontrera son dévouement et sa crédibilité auprès des futurs employeurs dans le domaine de la recherche.

Les collaborateurs de l'étude, dont la première auteure Cecilia Rodriguez, chercheuse invitée d'Argentine, ont joué un rôle essentiel en fournissant des souches LAB et en contribuant au projet de recherche global.

Les résultats de cette étude constituent une étape prometteuse dans le développement de nouveaux traitements contre les infections à Acinetobacter baumannii résistantes aux carbapénèmes, aidant ainsi à lutter contre cette superbactérie hospitalière persistante et difficile.

Sources:

– Cecilia Rodriguez et al, Activité antimicrobienne du Lacticaseibacillus rhamnosus CRL 2244 et son impact sur les réponses phénotypiques et transcriptionnelles chez Acinetobacter baumannii résistant aux carbapénèmes, Rapports scientifiques (2023). DOI : 10.1038/s41598-023-41334-8

– Université d’État de Californie, Fullerton (source)